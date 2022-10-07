07 Eki 2022 - 15:08- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:09

40 liradan izlenecek

Kocaelispor’da futbolcular yarın Darıca Stadı’nda konuk edeceği Fethiyespor maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyor. Üst üste 3 maç kazanan ve zir...
40 liradan izlenecek mask

Kocaelispor’da futbolcular yarın Darıca Stadı’nda konuk edeceği Fethiyespor maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyor. Üst üste 3 maç kazanan ve zirvenin en yakın takipçisi olan yeşil siyahlıların maçı Balıkesirspor maçında olduğu 40 liradan satışa sunuldu. Kombinesi olanlar davetiyelerini stat önündeki gişelerden ücretsiz olarak teslim alabilecek.

 
# Kocaelispor, Balıkesirspor

07 Eki 2022 - 15:08 - Spor

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