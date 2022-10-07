40 liradan izlenecek

Kocaelispor’da futbolcular yarın Darıca Stadı’nda konuk edeceği Fethiyespor maçında tribünlerin dolu olmasını bekliyor. Üst üste 3 maç kazanan ve zirvenin en yakın takipçisi olan yeşil siyahlıların maçı Balıkesirspor maçında olduğu 40 liradan satışa sunuldu. Kombinesi olanlar davetiyelerini stat önündeki gişelerden ücretsiz olarak teslim alabilecek.