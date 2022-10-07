07 Eki 2022 - 15:08- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:10

Gençler, Erzurum’da

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun ikinci maçında Erzurumspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında Eyüpspor’u 2-0 mağlup eden Ali Mumcu’...
Gençler, Erzurum’da mask

Kocaelispor Elit U-19 takımı sezonun ikinci maçında Erzurumspor ile bugün deplasmanda karşılaşacak. İlk maçında Eyüpspor’u 2-0 mağlup eden Ali Mumcu’nun talebeleri 2’de 2 yaparak şehre dönmek istiyor. Erzurumspor – Kocaelispor maçı Yüksek İrtifa Kamp Merkezi 4 No’lu sahada saat 12.00’de başlayacak.

 
# Kocaelispor

07 Eki 2022 - 15:08 - Spor

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