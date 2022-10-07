07 Eki 2022 - 15:09- Spor G: 07 Eki 2022 - 15:10

Darıca’nın rakibi Turgutlu

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun altıncı maçında Turgutluspor ile bugün karşılaşacak. Son maçında Ordu 1967 ile berabere...
Darıca’nın rakibi Turgutlu mask

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun altıncı maçında Turgutluspor ile bugün karşılaşacak. Son maçında Ordu 1967 ile berabere kalan ve 90+5’te de penaltı kaçıran sarı yeşilliler Teknik Sorumlu Nazım Gülay’ın son takımı Turgutlu’yu sahasında devirip sezonun ilk maçını kazanmak için mücadele edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.

 

07 Eki 2022 - 15:09 - Spor

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