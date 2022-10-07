Darıca’nın rakibi Turgutlu

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun altıncı maçında Turgutluspor ile bugün karşılaşacak. Son maçında Ordu 1967 ile berabere kalan ve 90+5’te de penaltı kaçıran sarı yeşilliler Teknik Sorumlu Nazım Gülay’ın son takımı Turgutlu’yu sahasında devirip sezonun ilk maçını kazanmak için mücadele edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.