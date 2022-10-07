Darıca’nın rakibi Turgutlu

3. Lig 3. Grup’taki temsilcimiz Darıca Gençlerbirliği sezonun altıncı maçında Turgutluspor ile bugün karşılaşacak. Son maçında Ordu 1967 ile berabere kalan ve 90+5’te de penaltı kaçıran sarı yeşilliler Teknik Sorumlu Nazım Gülay’ın son takımı Turgutlu’yu sahasında devirip sezonun ilk maçını kazanmak için mücadele edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.