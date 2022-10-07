Periler 3’te 3 için parkede

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ndeki temsilcimiz İzmit Belediyespor üçüncü maçında Botaş Gençlik’i konuk edecek. Atatürk Spor Salonu’ndaki karşılaşma bugün saat 16.00’da başlayacak. Mavi yeşilliler sezona iyi bir giriş yaptı ve ilk maçında Edremit’i 75-58, ikinci maçında da Emlak Konut’u 71-45 mağlup etti. Botaş da ilk maçında Turgutlu’yu 53-45 ikinci maçında da Karşıyaka’yı 93-50’lik skorla geçti. 2’de 2 yapan takımları mücadelesini İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in de izlemesi bekleniyor.