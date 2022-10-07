07 Eki 2022 - 15:57- Asayiş G: 07 Eki 2022 - 15:58

Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı

Kocaeli’de kibritle oynayan çocuğun çıkardığı yangın önce bir otomobile, ardından da kamyonete sıçradı. Otomobil kullanılmaz hale gelirken, kamyoneti yanmaktan son anda sürücüsü kurtardı.
Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı mask
+4
Haber albümü için resme tıklayın

Olay Derince ilçesi Çınarlı Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, park halindeki araçların yanında kibritle oyun oynayan küçük çocuk yangın çıkardı. 26 AFF 955 plakalı Tofaş marka otomobilde başlayan yangın bir süre sonra otomobilin yanında bulunan 34 KMV 83 plakalı İveco marka kamyonete sıçradı. Kamyonetin kasasındaki brandalarının tutuştuğunu fark eden, sürücü ise kamyoneti bulunduğu yerden çıkartarak yanmasını önledi. Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı merkezine ihbar vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler alevlere teslim olan otomobili söndürme çalışması başlattı. Ekipler tarafından yangın kontrol altına alınırken otomobil kullanılmaz hale geldi. Olayla ilgili inceleme başlattı.
# Yangın, Olay

07 Eki 2022 - 15:57 İHA Kocaeli- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.064.881 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Motoruyla bariyerlere çarptı: 2 yaralı mask
Motoruyla bariyerlere çarptı: 2 yaralı
Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu mask
Binlerce gümrük kaçağı makarona el konuldu
Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin davada tanıktan şoke eden iddia mask
Genç kızın şüpheli ölümüne ilişkin davada tanıktan şoke eden iddia
Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı mask
Bahçede çıkan yangın iki katlı eve sıçradı
Yatalak hasta için seferber oldular mask
Yatalak hasta için seferber oldular
38 yaşında kansere yenildi! mask
38 yaşında kansere yenildi!
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL