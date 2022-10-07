Erdoğan canlı yayında duyurdu! Kültür ve Cemevi Başkanlığı kurulacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cemevleri Temel Atma ve Toplu Açılış Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasına önümüzdeki günlerde açılacak 4 cemevine değinerek başlayan Erdoğan, "Karakoçan, Altındağ, Erzincan ve Kemah'ta hizmete açacağımız dört cemevini kullanacak vatandaşlara hayırlı olmasını diliyorum. Temeli açılacak cemevlerinin de bir an önce hizmete açılmasını diliyorum. Bunca sırdır dergahımızdan gelip geçen konan göçen herkesten Allah razı olsun diyor, her birine rahmet diliyorum" dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şöyle:

"Bu mekanlar aşk ocağıdır, edep ocağıdır. Buralar Hz. Peygamber ve ehlibeytine aşık olanların durağıdır. Medeniyetimize hayırlı insanlar burada yetiştirilir. Asırlardır Anadolu topraklarını yoğuran Yunus Emre gibi gönül sultanları hizmetleriyle millet olma şuurumuzu güçlendirmişlerdir. Sevgili Peygamberimizin 'Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır' düsturuna sıkı sıkıya sarılarak baki olanın peşinde koştuğumuz sürece bu medeniyet hep güçlenecektir."

"HER BİR YATIRIMLA 2023 TÜRKİYE'SİNE HAZIRLADIK"

"Tevhidi bir, kitabı bir kıblesi bir Peygamberi bir insanlar için bundan başka muhabbet ve bundan başka aşk yolu yoktur. Milletimizin asırlardır varlığını ve birliğini korumasını sağlayan bu muhabbet ışığı bugün de önümüzü aydınlatmaktadır. Birliğimizi bozmak için dışarıda çalışan birçok kesim olmuştur. Ama bu muhabbeti söndürmeye kimsenin gücü yetmemiştir. Ülkemize geçtiğimiz 20 yılda kazandırdığımız eser ve hizmetlerimiz vardır. Eğitimden sağlığa güvenlikten adalete, ulaşımdan enerjiye kazandırdığımız her bir yatırımla ülkemizi adım adım 2023 Türkiye'sine hazırladık."

"1585 CEMEVİ ZİYARET EDİLEREK SORUNLAR DİNLENDİ"

"Bugün de yeni bir atılımın hazırlığı içerisindeyiz. Ülkemizi, Türkiye'nin Yüzyılı'na hazırlarken, milletimizin kardeşliğini güçlendirecek özel adımlara önem veriyoruz. Bugüne kadar çözümünü arzu ettiğimiz seviyede sağlayamadığımız her şey için yoğun çaba gösteriyoruz. Kültür ve İçişleri Bakanlığımız tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 1585 cemevi ziyaret edilerek sorunlar dinlendi. Ayrıntılı çalışmalar yürütüldü."

"KÜLTÜR VE CEMEVİ BAŞKANLIĞI KURULACAK"

"Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde kurulacak Kültür ve Cemevi Başkanlığı, tüm cemevlerinin yönetimini yürütecek. Cemevlerinin aydınlatma, içme ve kullanma suyu yapım onarım ve bakım giderlerinin karşılanması gibi tüm sorunlar çözülmüş olacak"