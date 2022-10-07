Öğrenciler spotçuları devre dışı bıraktı

Üniversitelerin yüz yüze eğitime başlaması ile birlikte öğrencileri de telaş sardı. Pandemi döneminde eğitim gördükleri kenti terk eden üniversiteliler, yeni dönem için geri döndü. Bu sene mevcut öğrencilere ek olarak 9 bin öğrenci daha başka şehirlerden Kocaeli’ye geldi. Artan kiralar nedeniyle uzun ve meşakkatli geçen ev arayışının ardından mobilya ve beyaz eşya arayışına giren öğrenciler, spotçulardan umduğunu bulamadı. Hayat pahalılığı nedeniyle öğrenciler kendi çözüm yollarını oluşturmaya başladı. Öğrenciler artık spotçulardan alışveriş yapmak yerine kendi aralarında kurdukları iletişim grupları ile öğrenciden öğrenciye satış devrini başlattı. Spotçuları devre dışı bırakan öğrenciler kendi aralarında yardımlaşarak daha uygun fiyata ev eşyası alıyor.

“İŞLER ARTIK SOSYAL MEDYADA DÖNÜYOR”

Spotçuluk piyasasının bu sene tıkandığını ifade eden Naturalist Spot Mağazası yöneticisi Yüksel Güney, alışveriş için gelen öğrenci olmadığını ifade etti. Güney, “Daha çok polisler ve memurlar geldi. Geçen sene pandemiden dolayı gelen öğrenci yoktu. Bu sene düzelir dedik ama yine de olmadı. İşler artık sosyal medyadan dönüyor. Emlakçıların öğrenciden öğrenciye eşyalı ev vermeye başlaması da bizim işleri etkiledi. Üniversite taraflarında eşyalı rezidansların sayısı arttı” ifadelerini kullandı.

“SPOT PİYASASI KOCAELİ’DE TIKANDI”

Güney, “Öğrenciler ya eşyalı ev tutuyor ya da eşyaları başka öğrenciden alıyor. Bir dairenin kirası en az 3 bin lira. Eşya doldurmaya kalksan 15 bin lira. Depozito emlakçı parası derken öğrenci de karşılayamıyor. Onun yerine 5 bin liraya kiralık eşyalı ev tutuyor. Spot piyasası Kocaeli’de tıkandı. Yeni atması yapılan memurlar geldi öbür türlü yüzümüz gülmedi. Pandemiden önceki senelerde mal bulamıyorduk, şimdi ise iş yok” ifadelerini kullandı.

“ÖĞRENCİLER BİRBİRİNİ BULUYOR”

Evim Spot işletmecisi Sefa Okumuş ise öğrenci devrinin kapandığını ifade etti. Okumuş, “Öğrencilerin eve çıkacak parası yok. Yurtlara gidiyorlar. Eve çıkan öğrenciler de artık sosyal medyadan birbirilerini buluyor. Bu sene satış olmadığı gibi öğrencilerden eşya da alamadık. Tek tük oluyor. Yeni memurlara biraz iş yapabildik. Aileler alışveriş yaptı. Pahalılıktan dolayı işçi aileler ikinci ele yöneldi. İş hareketlense bile hareketlilik öğrenciden kaynaklı değil” dedi.

“EŞYALARI AİLELERE GÖRE ALIYORUZ”

Körfezim Spot işletmecisi Erhan Kuyumcu ise, öğrenci defterinin kapandığını, artık ailelere iş yaptıklarını belirtti. Kuyumcu, “Polislerin tayini çıktı, orada ufak tefek bir hareketlilik oldu. Öğrencilere artık eşyalı ev veriyorlar. Bu sene yeni üniversite öğrencileri gelecek dedik, malımızı hazırladık ama gelen giden yok. Bu saatten sonra da hareketlilik olmaz. Öğrenciler artık kendi aralarında hallediyorlar. Öğrencilere bir şey dediğimiz yok. Öğrenci öğrenciye verir. Zaten düzenli bir gelirleri yok kendi aralarında yardımlaşmaları gayet doğal. Normal ailelere çalışıyoruz artık. Eşyalarımızı ona göre alıyoruz. Ekonomiden dolayı aileler artık sıfır eşya alamıyor bu nedenle ikinci ele yöneldiler” şeklinde konuştu.