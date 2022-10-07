07 Eki 2022 - 16:43- Siyaset G: 07 Eki 2022 - 16:52

CHP İzmit'te ortalık karıştı! Parti üyesi kadınları odaya kapattı

CHP İzmit İlçe örgüt binasına gelen parti üyesi bir şahıs ilçe binasında bulunan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı ve yanındaki kadınları odaya kapatarak ortalığı dağıttı.
CHP İzmit'te ortalık karıştı! Parti üyesi kadınları odaya kapattı mask

CHP İzmit İlçe Örgütü’ne gelen parti üyesi bir şahıs önce ilçe örgütü binasında bulunan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve beraberindeki kadınları odaya kapattı. Daha sonrasında ilçe binasında etrafa saldırmaya başlayan şahıs örgüt binasında bulunan ve toplantı için kullanılan sandalyeleri fırlattı. Olay sonrası CHP İzmit İlçe Başkanı O
Hakan Çakar’da ilçe binasına gelerek parti üyesi şahsı sakinleştirmeye çalıştı. (Korkusuz Kocaeli)
# Kadın, Olay, chp

07 Eki 2022 - 16:43 - Siyaset

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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(2)
01

Ayhan - chp demek anarşi demek chp demek sag sol kavgası dmektir chp demek kavga kaos demektir...yavhu bir kerede kavgasız gunu olsun bu chp nin hahahhaaaaaayttt

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 07 Ekim 17:25

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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