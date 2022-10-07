CHP İzmit'te ortalık karıştı! Parti üyesi kadınları odaya kapattı

CHP İzmit İlçe Örgütü’ne gelen parti üyesi bir şahıs önce ilçe örgütü binasında bulunan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve beraberindeki kadınları odaya kapattı. Daha sonrasında ilçe binasında etrafa saldırmaya başlayan şahıs örgüt binasında bulunan ve toplantı için kullanılan sandalyeleri fırlattı. Olay sonrası CHP İzmit İlçe Başkanı O

Hakan Çakar’da ilçe binasına gelerek parti üyesi şahsı sakinleştirmeye çalıştı. (Korkusuz Kocaeli)