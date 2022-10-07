CHP İzmit'te ortalık karıştı! Parti üyesi kadınları odaya kapattı

CHP İzmit İlçe Örgütü’ne gelen parti üyesi bir şahıs önce ilçe örgütü binasında bulunan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve beraberindeki kadınları odaya kapattı. Daha sonrasında ilçe binasında etrafa saldırmaya başlayan şahıs örgüt binasında bulunan ve toplantı için kullanılan sandalyeleri fırlattı. Olay sonrası CHP İzmit İlçe Başkanı O
Hakan Çakar’da ilçe binasına gelerek parti üyesi şahsı sakinleştirmeye çalıştı. (Korkusuz Kocaeli)
CHP İzmit İlçe Örgütü’ne gelen parti üyesi bir şahıs önce ilçe örgütü binasında bulunan CHP İzmit İlçe Kadın Kolları Başkanı Mediha Satıcı ve beraberindeki kadınları odaya kapattı. Daha sonrasında ilçe binasında etrafa saldırmaya başlayan şahıs örgüt binasında bulunan ve toplantı için kullanılan sandalyeleri fırlattı. Olay sonrası CHP İzmit İlçe Başkanı O
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Yorumlar
(2 )
Bir bilen - Zoru neymiş,
Ayhan - chp demek anarşi demek chp demek sag sol kavgası dmektir chp demek kavga kaos demektir...yavhu bir kerede kavgasız gunu olsun bu chp nin hahahhaaaaaayttt
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.