Doç. Dr. Akıncı yeni kitabı için imza günü düzenleyecek

İlimizin tanınan isimlerinden KOÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, kaleme aldığı “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Milli Kimliği” adlı kitabı için Kongre Merkezi’nde tanıtım ve imza günü gerçekleştirecek.
HERKESİ DAVET ETTİ
19 Ekim Çarşamba günü 19.00-21.00 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kitap tanıtım ve imza gününe büyük ilgi olması bekleniyor. Akıncı yayımladığı davetiyede “ Tüm dostlarımızı ve kitap severleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi
KİTABIN KONUSU
Tanzimat döneminden başlanarak çok partili hayata geçene kadar ki dönemde Türk milli kimliğinin inşasının irdelendiği kitapta, Osmanlı Devleti’nde uygulanan kimlik inşa stratejileri ile Tek Parti Dönemi Türkiye’sinde hayata geçirilen uygulamalar arasındaki devamlılık ve kopuş noktaları ele alınıyor.
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Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.