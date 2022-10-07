07 Eki 2022 - 18:11- Gündem G: 07 Eki 2022 - 18:14

Doç. Dr. Akıncı yeni kitabı için imza günü düzenleyecek

Kocaeli Üniversitesi (KOÜ) Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, 19 Ekim Çarşamba günü kitap tanıtım ve imza günü etkinliği düzenleyecek.

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Doç. Dr. Akıncı yeni kitabı için imza günü düzenleyecek mask
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İlimizin tanınan isimlerinden KOÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Abdulvahap Akıncı, kaleme aldığı “Tanzimat’tan Cumhuriyet’e Türk Milli Kimliği” adlı kitabı için Kongre Merkezi’nde tanıtım ve imza günü gerçekleştirecek.

HERKESİ DAVET ETTİ

19 Ekim Çarşamba günü 19.00-21.00 saatleri arasında Kocaeli Kongre Merkezi Karamürsel Alp Salonu’nda gerçekleştirilecek olan kitap tanıtım ve imza gününe büyük ilgi olması bekleniyor. Akıncı yayımladığı davetiyede “ Tüm dostlarımızı ve kitap severleri aramızda görmekten mutluluk duyarız” dedi

KİTABIN KONUSU

Tanzimat döneminden başlanarak çok partili hayata geçene kadar ki dönemde Türk milli kimliğinin inşasının irdelendiği kitapta, Osmanlı Devleti’nde uygulanan kimlik inşa stratejileri ile Tek Parti Dönemi Türkiye’sinde hayata geçirilen uygulamalar arasındaki devamlılık ve kopuş noktaları ele alınıyor.
# türkiye, kamu, Osmanlı

07 Eki 2022 - 18:11 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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