Başiskele zabıta ekiplerine olay yeri yönetimi ve triaj eğitimi

Başiskele Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, büyük çaplı trafik kazalarında yaşanabilecek olumsuzluklara karşı “ Olay Yeri Yönetimi ve Triaj” konusunda eğitim aldı. Kocaeli İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü öncülüğünde Başiskele Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen eğitime Zabıta Müdürlüğü ekipleri katıldı. Eğitim çalışmasında kazalara müdahale eden ekiplerin koordineli çalışmaları ile olaylara nasıl hızlı bir şekilde müdahale edileceği ve müdahale esnasında neler yapılacağı konusunda bilgilendirmeler yapıldı.