Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü

Olay, Kocaeli’nin Gebze ilçesi Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak’ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dairenin bir odasında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı. Yangını kontrol altına aldıktan sonra odaya giren ekipler, 17 yaşındaki Büşra Kabataş’ın yandığını ve hayatını kaybettiğini belirledi.
Sokak üzerinde güvenlik sıkı tutuldu
Olayın ardından iki taraftan da şerit çekilen sokak tamamen insan ve araç trafiğine kapatıldı. Sokağa hayatını kaybeden genç kızın yakınları hariç kimsenin girmesine izin verilmedi. Olay yeri inceleme ekiplerinin ve Cumhuriyet Savcısının incelemelerinin ardından genç kızın cansız bedeni cenaze aracına alınarak otopsi yapılmak üzere morga götürüldü. Çevik kuvvet ekipleri ve polis ekipleri saatlerce bölgeden ayrılmadı. Hayatını kaybeden genç kızın yangın sırasında evde yalnız olduğu iddia edildi. Genç kızın cinayete kurban gitmiş olma ihtimali üzerinde de durulduğu öğrenildi. Genç kızın asıl ölüm sebebinin otopsinin ardından belli olacağı öğrenilirken, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerin, konuyla ilgili detaylı ve geniş çaplı incelemelerinin devam ettiği belirtildi.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.