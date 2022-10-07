Bıyıklı: Barış ortamı içinde geçmesini diliyorum

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesi açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:

Basına ve kamuoyuna

Bilindiği üzere 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 9.00 ile 17.00 arasında KOTO binamızda meclis üyelikleri için seçimlerimiz yapılacaktır.

Üyelerimizin seçimlere katılması, Odamızın geleceği ve üyelerimizin hak ettikleri hizmetlere kavuşması açısından hayati önem taşımaktadır.

Bizler, SARI listelerle ilgili komitelerimizde seçimlere katılarak Odamızın üyeleri için hak ettikleri hizmetleri almaları için yola çıkmış bulunuyoruz. Ayrıca BEYAZ listelerde seçime giren arkadaşlarımıza karşı ilgili komitelerde liste çıkarmadığımızı bildirir, bu komitelerde üyelerimizin BEYAZ listeleri desteklemelerini öneririz.

Üyelerimizin takdirleriyle seçilecek olursak yapacağımız çalışmalarla sözümüzün eri olduğumuzu göstereceğiz.

Bu düşüncelerle yarınki seçimlerin demokratik bir yarış anlayışı ile küskünlük ve kırgınlığa yol açmadan sükunet ve barış ortamı içinde geçmesini diliyorum.

Yarının bugünden hayırlı olacağına inanarak üyelerimizi ve kamuoyunu saygıyla selamlıyor, seçimlere katılan herkese başarılar diliyorum.