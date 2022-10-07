Bıyıklı: Barış ortamı içinde geçmesini diliyorum

Kocaeli Ticaret Odası Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı, yarın yapılacak başkanlık seçimleri öncesi açıklamalarda bulunarak şu ifadelere yer verdi:
Basına ve kamuoyuna
Bilindiği üzere 8 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 9.00 ile 17.00 arasında KOTO binamızda meclis üyelikleri için seçimlerimiz yapılacaktır.
Üyelerimizin seçimlere katılması, Odamızın geleceği ve üyelerimizin hak ettikleri hizmetlere kavuşması açısından hayati önem taşımaktadır.
Bizler, SARI listelerle ilgili komitelerimizde seçimlere katılarak Odamızın üyeleri için hak ettikleri hizmetleri almaları için yola çıkmış bulunuyoruz. Ayrıca BEYAZ listelerde seçime giren arkadaşlarımıza karşı ilgili komitelerde liste çıkarmadığımızı bildirir, bu komitelerde üyelerimizin BEYAZ listeleri desteklemelerini öneririz.
Üyelerimizin takdirleriyle seçilecek olursak yapacağımız çalışmalarla sözümüzün eri olduğumuzu göstereceğiz.
Bu düşüncelerle yarınki seçimlerin demokratik bir yarış anlayışı ile küskünlük ve kırgınlığa yol açmadan sükunet ve barış ortamı içinde geçmesini diliyorum.
Yarının bugünden hayırlı olacağına inanarak üyelerimizi ve kamuoyunu saygıyla selamlıyor, seçimlere katılan herkese başarılar diliyorum.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.