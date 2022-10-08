08 Eki 2022 - 09:47- Gündem G: 08 Eki 2022 - 09:49

Büyükakın: Dilovası için aşkla çalışıyoruz

Başkan Büyükakın, “Dilovası’ndaki vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha güzel bir yaşam kalitesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz” ifadesini kullandı   
Büyükakın: Dilovası için aşkla çalışıyoruz mask

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir BüyükakınDilovası Katlı Otopark ve Kapalı Pazar Yeri inşaatındaki son durumu yerinde gördü. Dilovası’nda yeni bir yaşam alanı olarak hizmet veren Adnan Kahveci Parkı’nı da inceleyen ve vatandaşlarla sohbet eden Başkan Büyükakın, “Dilovası için aşkla çalışıyoruz. Dilovası’ndaki vatandaşlarımızın mutluluğu ve daha güzel bir yaşam kalitesi için adımlarımızı atmaya devam ediyoruz. Biliyoruz ki bu iki projemizde Dilovası’na çok yakıştı. Tabi durmayacağız, Dilovası için kentimiz için üretmeye devam edeceğiz” dedi.

“BİZİM MEDENİYETİMİZ İNSANI MERKEZE ALMIŞTIR”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, AK Parti Dilovası İlçe Başkanı İlhan Yıldırım, Büyükşehir Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık ve teknik ekiplerin de hazır bulunduğu incelemelerde Başkan Büyükakın, “ Büyükşehir Belediyesi olarak hizmetlerimizde önceliğimiz insanımız diyoruz. Bu bizim her fırsatta dile getirdiğimiz çok önemli bir ilkemizdir. Bizim medeniyetimiz insanı merkeze almıştır. Bizlerde medeniyetimizin bize bıraktığı çok önemli bir miras ve sorumluluk olarak görüyoruz. Bundan dolayıdır ki Kocaeli’nin her karışında bu hassasiyetle hizmetlerimizi yapıyoruz. Önce insan diyoruz, demeye devam edeceğiz. Milletimizle birlikte yol yürümeye, beklentilerine her fırsatta cevap vermeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

“HALKIMIZLA GÖNÜL GÖNÜLE OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir ve AK Parti İlçe Başkanı İlhan Yıldırım ise, ilçeleri için her fırsatı hizmete döndüren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’a teşekkür etti. Dilovası’nın Büyükşehir Belediyesi ile birlikte daha güzel geliştiğini ifade eden Şayir, “Tahir Başkanımız, Dilovası’nı çok yakından takip ediyor. Hizmet ve eser siyasetimizde bize çok önemli destekleri oluyor” ifadelerini sarf etti. “2023 hedefleri başta olmak üzere Türkiye’nin geleceğine Kocaeli’nden katkı sunmak için çalışıyoruz” vurgusu da yapan Başkan Büyükakın, “Medeniyetimizi yükseltmenin en önemli adımları elbette yerelden başlıyor. Bizlerde buna göre hareket ediyor, Dilovası ile birlikte tüm on iki ilçemizde çalışmalarımızı bu yönde sürdürüyoruz. Durmak yok, çalışmaya halkımızla gönül gönüle olmaya devam edeceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

# türkiye, Tahir Büyükakın, Büyükşehir Belediyesi, Dilovası

08 Eki 2022 - 09:47 - Gündem

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