08 Eki 2022 - 09:58- Gündem G: 08 Eki 2022 - 10:03

Kocaeli dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı

Meteoroloji bugün beklenen yağış ve kuvvetli rüzgar nedeniyle 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarıda bulundu.
Kocaeli dahil 19 kente sarı ve turuncu kodlu uyarı mask
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı yer yer çok bulutlu, Marmara’nın doğusu, İç Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Kırklareli, Şanlıurfa, Diyarbakır, Batman, Siirt, Mardin, Bitlis ve Muş çevrelerinin Sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli, Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi ve Ordu'nun iç ve batı kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yapılan son değerlendirmelere göre; Kastamonu, Kocaeli, Bilecik çevreleri ile Bursa’nın doğusunda kuvvetli (21-50 kg/m2); Sakarya, Bolu, Düzce, Bartın, Zonguldak ve Karabük çevrelerinde yerel olarak çok kuvvetli ve şiddetli (50-100kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Yağışların; Çankırı, Sivas ve Tokat çevreleri ile Ankara'nın kuzeyi zamanla Ordu’nun iç ve batı kesimlerinde yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli Rüzgar, yerel dolu yağışı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

# Zonguldak, Ankara, Sakarya, Bolu

08 Eki 2022 - 09:58 - Gündem

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