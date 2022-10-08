08 Eki 2022 - 10:36- Gündem G: 08 Eki 2022 - 10:37

Gıda Üretim Tesisinin kolon imalatları sürüyor

Büyükşehir’in Afet Mutfağı olarak hizmet verecek Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde kolon imalatı sürüyor.
Gıda Üretim Tesisinin kolon imalatları sürüyor mask

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için projelendirdiği Başiskele’deki Gıda Üretim Tesisi Projesi’nde çalışmalar hızla devam ediyor.

OLASI AFETE HAZIRLIK

17 Ağustos 1999 tarihinde asrın felaketi Marmara Depremi’nin merkez üssü olan Kocaeli, depremin ardından yaralarını sardı. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmalarıyla depremde hasar gören binalar yıkılırken yaşanabilecek yeni afetlere hazır olmak için çalışmalar yapılıyor. Bu kapsamda olası bir afette Marmara Bölgesine hizmet sunması için Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin projelendirdiği Gıda Üretim Tesisi’nde çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

KOLON İMALATLARI SÜRÜYOR

Büyükşehir mülkiyetinde olan Başiskele ilçesi Kullar Mahallesi 251 ada, 6 parselde yapılan Gıda Üretim Tesisi’nin A blok kolon imalatları devam ediyor. Tesisin C blok zemin kat tabliye kalıp imalatı ise sürüyor. 420 günde tamamlanması planlanan Gıda Üretim Tesisi’nde 5 bin 300 metrekare kapalı alana sahip üretim tesisi yer alıyor. Proje içerisinde kuru ve soğuk depo alanları, gıda hazırlık, pişirme, paketleme ve sevkiyat bölümleri bulunacak.
# Büyükşehir Belediyesi

08 Eki 2022 - 10:36 - Gündem

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Yorumlar

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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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