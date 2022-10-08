08 Eki 2022 - 11:00- Ekonomi G: 08 Eki 2022 - 11:03

Motorine bir zam daha geliyor

Pazartesi gece motorine bir zam daha gelecek. Motorinde bir haftada dördüncü kez zam gelmiş olacak.
Motorine bir zam daha geliyor mask

Petrol ve uluslararası ürün fiyatları ile dolar kurundaki artış akaryakıtta yeniden zam yağmurunu beraberinde getirdi. Sektör kaynaklarının aktardığına göre, 10 Ekim Pazartesi gecesi motorinin litre fiyatına 1 lira 39 kuruş zam gelecek. Motorine dün gece 1 lira 53 kuruş, önceki gece 1 lira 38 kuruş, üç gün önce 1 lira 10 kuruş zam gelmişti. Böylece motorine bir haftada litrede 5 lira 40 kuruş zam gelmiş olacak. Benzinde ise pazartesi fiyat değişimi olmayacak.

08 Eki 2022 - 11:00 - Ekonomi

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