Yemek Kartı Kullanmanın Avantajları

Personeline yemek kartı çözümü sunmak isteyen işletmeler için geliştirilmiş olan yemek kartları, pek çok farklı sektörde faaliyet gösteren işverenin radarına giriyor. Üniversitelerden hastanelere, e-ticaret firmalarından bankalara farklı çalışma alanlarında bulunan personel, öğle aralarında yemek kartı anlaşmalı kurumlar arasından dilediğini seçip orada yemek yiyerek sosyalleşebiliyor. Diğer yandan işletmeler için de yemek kartının sunduğu pek çok fayda var. İşçi maliyetinden operasyonel kolaylığa, vergi muafiyetinden hijyen sorunlarına çeşit çeşit alanda kendine çıkar sağlayan firmalar, yemek kartlarını tercih ederek hem kendini hem de çalışanlarını mutlu etmeyi seçiyor. Dolayısıyla siz de personelinize yemek kartı hizmeti sunmak isterseniz yazımızdaki ayrıntıları okuyarak konu hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Yemek Kartlarının Çalışanlar için Avantajları

● Çeşitli restoran ve kafelerde yapılan yiyecek ve içecek harcamalarında indirimler kazanma fırsatı yaratıyor. Dolayısıyla sıklıkla tercih ettiğiniz mekanlarda yapacağınız alışverişlerde ciddi anlamda tasarruf etmeniz mümkün.

● Yemek kartı avantajları arasında en çok dikkat çekenlerden biri de market alışverişi imkanı. Yemek kartlarının anlaşmalı olduğu marketlerden yapacağınız harcamaları, maaş hesabınız yerine yemek kartınızla gerçekleştirebilirsiniz. Böylece aile bütçenize de katkıda bulunmuş olursunuz.

● Yemek kartınız yanınızda olmasa dahi alışverişleriniz yarıda kalmaz. Nasıl mı? Mobil ödeme imkanı ile. Yemek kartının mobil uygulamasını cep telefonunuza indirerek anlaşmalı kurumlarda mobil ödeme kodu ile alışverişin keyfini çıkarın.

● Özellikle mesai saatleri içinde ofisten çıkıp yemek yemek ya da sosyalleşmek için yemek kartlarından faydalanabilirsiniz. Bu da çalışma saatleri içinde kafanızı bir nebze olsun boşaltmanızı sağlayarak sizi rahatlatacaktır.

● Farklı işletmelerde yemek yeme imkanı da yemek kartları ile gerçek oluyor. Her gün aynı yemekhanede yemektense, arkadaşlarınızla ofise yakın bir kafede öğle yemeği yemek gibisi yok.

Yemek Kartlarının İşveren için Avantajları

● Yemek kartı vergi avantajı, işverenler için en büyük faydalardan biri. Bir firma, çalışanlarına günlük yemek bedeline karşılık yemek kartı verdiğinde SGK İşveren Hissesi, SGK İşçi Primi, KDV ve gelir vergisi, damga vergisi gibi vergilerden muaf sayılıyor. Böylece yemek kartları yılık bazda şirketinize ciddi oranlarda tasarruf ettiriyor.

● Yemek kartı sayesinde firmalar, yemek fişi ya da faturalarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Ayda bir kere yemek bedelleri, kartlara yükleniyor ve ay sonunda da bunun ödemesi yapılıyor. Yani her harcama tek bir faturaya aktarılıyor. Bu da işverene zaman ve iş yükü anlamında tasarruf ettiriyor.

● Çalışanlar yemek aralarında ne ve nerede yemek istediklerine kendileri karar vereceklerinden ötürü onlar için bir motivasyon kaynağı yaratılmış oluyor. Her personel, yemek kartı anlaşmalı kurumlar arasından dilediğini seçip orada yemek yeme özgürlüğüne sahip.

● Kayıp veya çalıntı kart bildirimleri mobil olarak anında yapılabiliyor. Bu da işverene ve çalışana güven veriyor.

● Mobil uygulama üzerinden en yakın restoran ve kafelere olan uzaklığın görüntülenebilmesi de hem çalışanlar ve hem de işveren için güzel bir avantaj sağlıyor.

● Yemek kartı kullanmanın avantajlarından bir diğeri de şirketinizin bünyesinde gıda mühendisi, aşçı, bulaşıkçı ya da mutfak çalışanı gibi ekstra personel bulundurmanıza gerek kalmaması. Böylece ek bedeller ödemeyerek tasarruf edebilirsiniz.

● İş yerinde yemekhane ya da benzer bir yemek alanı kurmanın ve o alanı kullanmanın getireceği maddi ve manevi riskleri ortadan kaldırarak hem personele hem de işverene avantaj sağlıyor.

● İş kanunu ve çalışanların yan hakkı ile ilgili mevzuatta, işverenin çalışanına yemek hizmeti sağlama zorunluluğu bulunmuyor. Dolayısıyla personeline yemek kartı sunan firmaların, çalışanlarına bu anlamda değer verdikleri açıkça söylenebilir.