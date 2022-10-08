Uzun süredir merakla beklenen Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Plastik ve kimya meslek grubunu kapsayan 7’nci komitede ise Albar Kimya’dan Mehmet Albar beyaz liste ile seçime dahil oldu. Mevcut Başkan Necmi Bulut, mavi liste ile seçimlere girerken rakibi İbrahim Bıyıklı ise sarı liste ile yarışa katıldı. Seçimlerde 7604 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. KOTO’da mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı da oylarını kullandı. Sarı listeden seçime giren İbrahim Bıyıklı KOTO girişine stant kurdu.
08 Eki 2022 - 11:30- Gündem Güncelleme: 08 Eki 2022 - 12:46
Kocaeli Ticaret Odası'nda oy kullanma işlemleri başladı
Kocaeli Ticaret Odası’da seçim heyecanı başladı. Sabah saatlerinde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı oylarını kullandı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.