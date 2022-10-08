Kocaeli Ticaret Odası'nda oy kullanma işlemleri başladı

Uzun süredir merakla beklenen Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Plastik ve kimya meslek grubunu kapsayan 7’nci komitede ise Albar Kimya’dan Mehmet Albar beyaz liste ile seçime dahil oldu. Mevcut Başkan Necmi Bulut, mavi liste ile seçimlere girerken rakibi İbrahim Bıyıklı ise sarı liste ile yarışa katıldı. Seçimlerde 7604 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. KOTO’da mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı da oylarını kullandı. Sarı listeden seçime giren İbrahim Bıyıklı KOTO girişine stant kurdu.