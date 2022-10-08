08 Eki 2022 - 11:30- Gündem G: 08 Eki 2022 - 12:46

Kocaeli Ticaret Odası'nda oy kullanma işlemleri başladı

Kocaeli Ticaret Odası’da seçim heyecanı başladı. Sabah saatlerinde kurulan sandıklarda oy kullanma işlemi devam ediyor. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı oylarını kullandı

Serhat Güneş
Serhat Güneş Tüm Haberleri
Kocaeli Ticaret Odası'nda oy kullanma işlemleri başladı mask
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Uzun süredir merakla beklenen Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Plastik ve kimya meslek grubunu kapsayan 7’nci komitede ise Albar Kimya’dan Mehmet Albar beyaz liste ile seçime dahil oldu. Mevcut Başkan Necmi Bulut, mavi liste ile seçimlere girerken rakibi İbrahim Bıyıklı ise sarı liste ile yarışa katıldı. Seçimlerde 7604 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. KOTO’da mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı da oylarını kullandı. Sarı listeden seçime giren İbrahim Bıyıklı KOTO girişine stant kurdu.
# KOTO, liste, Kimya, İbrahim Bıyıklı, Necmi Bulut

08 Eki 2022 - 11:30 - Gündem

Muhabir  Serhat Güneş

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