08 Eki 2022 - 23:59- Spor G: 08 Eki 2022 - 11:36

Seri sürsün çocuklar!

Erdem ÖVÜÇ
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Seri sürsün çocuklar! mask
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Kocaelispor sezonun 9. maçında Fethiyespor’u konuk edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak. Mücadeleyi Bayburt’ta Murat Türkoğlu yönetecek. Yayının olmayacağı ve biletlerin 40 liradan satılacağı maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 21 derece olacak.

SON 3 MAÇI 3’ER GOLLE KAZANDIK

Son 3 maçını 3’er gol atarak kazanan Kocaelispor sezonun 9. maçına çıkıyor. Bucaspor’dan sonra bugüne kadar en ciddi rakibi, Fethiyespor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılarda tek eksik Yalçın. Yorucu geçen Rize Pazar deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen ve 2. sıradaki yerini koruyan yeşil siyahlılar Muğla’dan gelen rakibi karşısında kazanıp seriyi 4 maça çıkarmak istiyor.

KLASİK KADRO

Klasik haline gelen kadronun bu maçta da sahadaki yerini alması bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Mehmet Taş, önlerinde İlyas Kubilay, çiçeği burnunda baba Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride de Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor.

FETHİYE DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI

Kocaelispor 8 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 topladı ve ligde ikinci sırada yer alıyor. 16 gol atan yeşil siyahlılar 6 gole engel olamadı. Konuk ekip ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi sonrası topladığı 10 puanla 12. sırada bulunuyor. 1933 yılında kurulan Lacivert beyazlılar 9 gol attı, 11 de gol yedi. Kocaelispor sahasında oynadığı 4 maçın 2’sini kazandı, 2’sinde berabere kaldı, Fethiyespor ise deplasmandaki 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.

ZEMİN ENDİŞESİ

Fethiye ekibinde Sinan Kalaycı, Oktay Balcı, Taha Takır 2’şer, Burak Başkaya ve Selçuk Alibaz da 1’er gol attı. Kocaelispor’da Beykan’ın 4, Samed Ali ve Tayfun 3’er, Okan 2, Diogo, Yusuf Cihat, Cem ve İlyas Kubilay da 1’er gol atmasını bildi. Darıca İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan maçta düşündüren tek konu saha zemininin nasıl olacağı. Yağış nedeni ile ağırlaşan zeminde 1 gün önce Darıca Gençlerbirliği – Turgutlu maçı oynandı. 2.750 kişilik stada taraftarın ilgi göstereceği düşünülüyor. Kocaelispor taraftarının önünde maçı kazanıp seriyi 4 maça çıkarmak istiyor.

MAÇIN KÜNYESİ

KOCAELİSPOR

FETHİYESPOR

STAT: Darıca – 2.750

HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Metin Yalçın

SAAT: 15.30

YAYIN: Yok

HAVA: 21 derece - Parçalı

 

KOCAELİSPOR

GÖKHAN DEĞİRMENCİ

MEHMET YILMAZ

ATİLA TURAN

DIOGO ÖZÇAKMAK

MEHMET TAŞ

YUSUF CİHAT ÇELİK

TAYFUN AYDOĞAN

İLYAS KUBİLAY YAVUZ

SAMED ALİ KAYA

BEYKAN ŞİMŞEK

OKAN EKEN

 

FETHİYESPOR

ENES FİDAYEO

DOĞAN CAN KILIÇ

BURAK ÖZDUMAN

TAHA CAN VELİOĞLU

RIDVAN TÜRKER

SELİM KAYACI

SİNAN KALAYCI

BURAK BAŞKAYA

SELÇUK ALİBAZ

SELÇUK HAKALMAZ

OKTAY BALCI

 

KOCAELİSPOR GOLCÜLER

Beykan Şimşek:4

Samed Ali Kaya:3

Tayfun Aydoğan: 3

Okan Eken:2

Cem Ekinci: 1

Yusuf Cihat Çelik: 1

İlyas Kubilay Yavuz: 1

Diogo Özçakmak: 1

 

FETHİYESPOR GOLCÜLER

Sinan Kalaycı: 2

Oktay Balcı: 2

Taha Takır: 2

Burak Başkaya: 1

Selçuk Alibaz: 1

Rakip kendi kalesine: 1

 

FETHİYESPOR MAÇLAR

Zonguldak Kömür
4 : 2
Fethiyespor


Fethiyespor
1 : 0
Vanspor FK


İskenderun FK
2 : 1
Fethiyespor


Fethiyespor
3 : 1
Diyarbekirspor


Karacabey Bld.
2 : 1
Fethiyespor


Fethiyespor
1 : 0
Etimesgut Bld.


Kastamonuspor
0 : 0
Fethiyespor


Fethiyespor
0 : 2
Ankara Demir


 

KOCAELİSPOR MAÇLAR

Kocaelispor
2 : 1
Kırklarelispor


Kırşehir FK
0 : 1
Kocaelispor


Kocaelispor
0 : 0
Serik Belediye


Sarıyer
3 : 3
Kocaelispor


Kocaelispor
1 : 1
Bucaspor 1928


Uşakspor
0 : 3
Kocaelispor


Kocaelispor
3 : 0
Balıkesirspor


Pazarspor
1 : 3
Kocaelispor


 

2. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU

S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P

1
İskenderunspor
8
7
0
1
12
4
21

2
KOCAELİSPOR
8
5
3
0
16
6
18

3
Bucaspor
8
4
4
0
12
4
16

4
Karacabey Belediye
8
4
4
0
10
3
16

5
Ankara Demir
8
4
3
1
9
3
15

6
Zonguldak Kömür
8
4
2
2
11
7
14

7
1461 Trabzon
8
3
4
1
7
5
13

8
Serik Belediye
8
3
4
1
10
9
13

9
Vanspor
8
2
4
2
8
7
10

10
Kastamonuspor
8
2
4
2
6
6
10

11
Kırklarelispor
8
2
4
2
7
8
10

12
Fethiyespor
8
3
1
4
9
11
10

13
Etimesgut Bel.
8
2
3
3
9
7
9

14
Kırşehirspor
8
1
4
3
5
7
7

15
Sarıyer
8
1
4
3
10
13
7

16
Balıkesirspor
8
2
1
5
6
13
7

17
Adıyaman
8
1
3
4
5
8
6

18
Diyarbekirspor
8
1
2
5
8
16
5

19
Uşakspor
8
0
3
5
3
14
3

20
Pazarspor
8
0
1
7
4
16
 1

 

8. HAFTANIN SKORLARI

Pazarspor
 
1 - 3
 
KOCAELİSPOR
Balıkesirspor
 
1 - 0
 
Kırşehir
Fethiyespor
 
0 - 2
 
Ankara Demir
1928 Bucaspor
 
3 - 1
 
Sarıyer
Uşak Spor
 
0 - 1
 
Serik Belediye
Zonguldak Kömür
 
0 - 0
 
Karacabey Belediye
Vanspor
 
1 - 1
 
Diyarbekirspor
Adıyaman
 
0 - 0
 
Etimesgut Bel.
1461 Trabzon
 
1 - 1
 
Kastamonuspor
Kırklarelispor

0 - 2
 
İskenderunspor
 

9. HAFTA PROGRAMI – 9 EKİM PAZAR

15:00
Serik Bel.
Balıkesirspor
15:00
Kastamonu
Adıyaman
15:00
Ankara Demir
1461 Trabzon
15:00
Etimesgut Bel.
Zonguldak
15:00
Kırşehir FK
Pazarspor
15:30
KOCAELİSPOR
Fethiyespor
15:30
Sarıyer
Uşakspor
19:00
Bucaspor
Kırklarelispor
19:00
Karacabey Bel.
Vanspor
19:00
Diyarbekirspor
İskenderun
 

# Aydın, Kocaelispor, Balıkesirspor, Zonguldak, Kırşehir, Pazarspor, Ankara, Uşak

08 Eki 2022 - 23:59 - Spor

Muhabir  Erdem Övüç

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