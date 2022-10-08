Seri sürsün çocuklar!

Kocaelispor sezonun 9. maçında Fethiyespor’u konuk edecek. Darıca İlçe Stadı’ndaki maç saat 15.30’da başlayacak. Mücadeleyi Bayburt’ta Murat Türkoğlu yönetecek. Yayının olmayacağı ve biletlerin 40 liradan satılacağı maç saatinde hava parçalı bulutlu, sıcaklık ise 21 derece olacak.
SON 3 MAÇI 3’ER GOLLE KAZANDIK
Son 3 maçını 3’er gol atarak kazanan Kocaelispor sezonun 9. maçına çıkıyor. Bucaspor’dan sonra bugüne kadar en ciddi rakibi, Fethiyespor’u konuk edecek olan yeşil siyahlılarda tek eksik Yalçın. Yorucu geçen Rize Pazar deplasmanından 3-1’lik galibiyetle dönen ve 2. sıradaki yerini koruyan yeşil siyahlılar Muğla’dan gelen rakibi karşısında kazanıp seriyi 4 maça çıkarmak istiyor.
KLASİK KADRO
Klasik haline gelen kadronun bu maçta da sahadaki yerini alması bekleniyor. Buna göre kalede Gökhan, savunmada Mehmet Yılmaz, Atila, Diogo, Mehmet Taş, önlerinde İlyas Kubilay, çiçeği burnunda baba Yusuf Cihat, sağda Samed Ali, solda Beykan, forvete yakın bölgede Tayfun ve ileride de Okan 11’i ile sahaya çıkılması bekleniyor.
FETHİYE DEPLASMANDA 1 PUAN ALDI
Kocaelispor 8 maç sonunda 5 galibiyet, 3 beraberlikle 18 topladı ve ligde ikinci sırada yer alıyor. 16 gol atan yeşil siyahlılar 6 gole engel olamadı. Konuk ekip ise 8 maçta 3 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi sonrası topladığı 10 puanla 12. sırada bulunuyor. 1933 yılında kurulan Lacivert beyazlılar 9 gol attı, 11 de gol yedi. Kocaelispor sahasında oynadığı 4 maçın 2’sini kazandı, 2’sinde berabere kaldı, Fethiyespor ise deplasmandaki 4 maçta 3 yenilgi, 1 beraberlik elde etti.
ZEMİN ENDİŞESİ
Fethiye ekibinde Sinan Kalaycı, Oktay Balcı, Taha Takır 2’şer, Burak Başkaya ve Selçuk Alibaz da 1’er gol attı. Kocaelispor’da Beykan’ın 4, Samed Ali ve Tayfun 3’er, Okan 2, Diogo, Yusuf Cihat, Cem ve İlyas Kubilay da 1’er gol atmasını bildi. Darıca İlçe Stadı’nda saat 15.30’da başlayacak olan maçta düşündüren tek konu saha zemininin nasıl olacağı. Yağış nedeni ile ağırlaşan zeminde 1 gün önce Darıca Gençlerbirliği – Turgutlu maçı oynandı. 2.750 kişilik stada taraftarın ilgi göstereceği düşünülüyor. Kocaelispor taraftarının önünde maçı kazanıp seriyi 4 maça çıkarmak istiyor.
MAÇIN KÜNYESİ
KOCAELİSPOR
FETHİYESPOR
STAT: Darıca – 2.750
HAKEMLER: Murat Türkoğlu, Ömer Lütfü Aydın, Metin Yalçın
SAAT: 15.30
YAYIN: Yok
HAVA: 21 derece - Parçalı
KOCAELİSPOR
GÖKHAN DEĞİRMENCİ
MEHMET YILMAZ
ATİLA TURAN
DIOGO ÖZÇAKMAK
MEHMET TAŞ
YUSUF CİHAT ÇELİK
TAYFUN AYDOĞAN
İLYAS KUBİLAY YAVUZ
SAMED ALİ KAYA
BEYKAN ŞİMŞEK
OKAN EKEN
FETHİYESPOR
ENES FİDAYEO
DOĞAN CAN KILIÇ
BURAK ÖZDUMAN
TAHA CAN VELİOĞLU
RIDVAN TÜRKER
SELİM KAYACI
SİNAN KALAYCI
BURAK BAŞKAYA
SELÇUK ALİBAZ
SELÇUK HAKALMAZ
OKTAY BALCI
KOCAELİSPOR GOLCÜLER
Beykan Şimşek:4
Samed Ali Kaya:3
Tayfun Aydoğan: 3
Okan Eken:2
Cem Ekinci: 1
Yusuf Cihat Çelik: 1
İlyas Kubilay Yavuz: 1
Diogo Özçakmak: 1
FETHİYESPOR GOLCÜLER
Sinan Kalaycı: 2
Oktay Balcı: 2
Taha Takır: 2
Burak Başkaya: 1
Selçuk Alibaz: 1
Rakip kendi kalesine: 1
FETHİYESPOR MAÇLAR
Zonguldak Kömür
4 : 2
Fethiyespor
Fethiyespor
1 : 0
Vanspor FK
İskenderun FK
2 : 1
Fethiyespor
Fethiyespor
3 : 1
Diyarbekirspor
Karacabey Bld.
2 : 1
Fethiyespor
Fethiyespor
1 : 0
Etimesgut Bld.
Kastamonuspor
0 : 0
Fethiyespor
Fethiyespor
0 : 2
Ankara Demir
KOCAELİSPOR MAÇLAR
Kocaelispor
2 : 1
Kırklarelispor
Kırşehir FK
0 : 1
Kocaelispor
Kocaelispor
0 : 0
Serik Belediye
Sarıyer
3 : 3
Kocaelispor
Kocaelispor
1 : 1
Bucaspor 1928
Uşakspor
0 : 3
Kocaelispor
Kocaelispor
3 : 0
Balıkesirspor
Pazarspor
1 : 3
Kocaelispor
2. LİG KIRMIZI GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1
İskenderunspor
8
7
0
1
12
4
21
2
KOCAELİSPOR
8
5
3
0
16
6
18
3
Bucaspor
8
4
4
0
12
4
16
4
Karacabey Belediye
8
4
4
0
10
3
16
5
Ankara Demir
8
4
3
1
9
3
15
6
Zonguldak Kömür
8
4
2
2
11
7
14
7
1461 Trabzon
8
3
4
1
7
5
13
8
Serik Belediye
8
3
4
1
10
9
13
9
Vanspor
8
2
4
2
8
7
10
10
Kastamonuspor
8
2
4
2
6
6
10
11
Kırklarelispor
8
2
4
2
7
8
10
12
Fethiyespor
8
3
1
4
9
11
10
13
Etimesgut Bel.
8
2
3
3
9
7
9
14
Kırşehirspor
8
1
4
3
5
7
7
15
Sarıyer
8
1
4
3
10
13
7
16
Balıkesirspor
8
2
1
5
6
13
7
17
Adıyaman
8
1
3
4
5
8
6
18
Diyarbekirspor
8
1
2
5
8
16
5
19
Uşakspor
8
0
3
5
3
14
3
20
Pazarspor
8
0
1
7
4
16
1
8. HAFTANIN SKORLARI
Pazarspor
1 - 3
KOCAELİSPOR
Balıkesirspor
1 - 0
Kırşehir
Fethiyespor
0 - 2
Ankara Demir
1928 Bucaspor
3 - 1
Sarıyer
Uşak Spor
0 - 1
Serik Belediye
Zonguldak Kömür
0 - 0
Karacabey Belediye
Vanspor
1 - 1
Diyarbekirspor
Adıyaman
0 - 0
Etimesgut Bel.
1461 Trabzon
1 - 1
Kastamonuspor
Kırklarelispor
0 - 2
İskenderunspor
9. HAFTA PROGRAMI – 9 EKİM PAZAR
15:00
Serik Bel.
Balıkesirspor
15:00
Kastamonu
Adıyaman
15:00
Ankara Demir
1461 Trabzon
15:00
Etimesgut Bel.
Zonguldak
15:00
Kırşehir FK
Pazarspor
15:30
KOCAELİSPOR
Fethiyespor
15:30
Sarıyer
Uşakspor
19:00
Bucaspor
Kırklarelispor
19:00
Karacabey Bel.
Vanspor
19:00
Diyarbekirspor
İskenderun
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.