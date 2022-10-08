Bıyıklı'nın komite adayları belli oldu

Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Kocaeli Ticaret Odası'nın yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Plastik ve kimya meslek grubunu kapsayan 7’nci komitede ise Albar Kimya’dan Mehmet Albar beyaz liste ile seçime dahil oldu. Mevcut Başkan Necmi Bulut, mavi liste ile seçimlere girerken rakibi İbrahim Bıyıklı ise sarı liste ile yarışa katıldı. 7 bin 604 üyenin oy kullanma hakkının bulunduğu seçimler öncesi Mevcut Başkan Necmi Bulut desteklediği mavi listeyi kamuoyu ile paylaşmıştı. Sarı listeden seçime giren İbrahim Bıyıklı ise seçimin olduğu sabaha kadar listelerini sır gibi sakladı. Merakla beklenen sarı listenin adayları belli oldu.

İBRAHİM BIYIKLI’NIN MECLİS VE KOMİTE ADAY LİSTESİ

2. MESLEK KOMİTESİ ( KONUT İNŞAATI GRUBU)

Zincirlikuyu İnşaat Turizm Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

BKSM Yapı Otomotiv PAZ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Mehmet Nuri Demirkaya/ MND İnşaat (Meclis Asil Üye)

Kocahan İnşaat Gayrimenkul ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Güven Açıkgöz (Meclis Yedek Üye)

Kenan Yıldız/ Yıldız İnşaat (Meclis Yedek Üye)

Suat Balta/ Balta İnşaat

4. MESLEK KOMİTESİ (TARIM VE HAYVANCILIK GRUBU)

İzmit Altınoluk PAS. GD. İNŞ. TRM. ÜR. HAY. TRZ. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. Altınoluk KSP. ŞB (Meclis Asil Üye)

ZB Toptancılık GD. Temizlik MALZ. PZRL. Yazılım ve İnş. San. Tic. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Ersin Sebze Meyve Narenciye PZRL. Ve İşletme Ticaret Limited Şirket (Meclis Asil Üye)

İlker Ekmen Gıda Bilişim İnşaat Turizm İthalat İhracat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

NBG Tavukçuluk Gıda İnşaat Turizm Sanayi ve Ticaret LTD. Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Karaaslan Un Tarım Ürünleri GD. HAYV. İNŞ. NAK. SAN. VE TİC. LTD Şirketi

Perspektif Bahçe Kültürleri LTD. ŞTİ.

6. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMELERİ VE TESİSAT İŞLERİ GRUBU)

Ensar Alüminyum Plastik P.V.C. Pazarlama Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asil Üye)

Ünaltın İnşaat Nakliyat Taahhüt Gıda Turizm ve Ticaret Limited ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Akalem Enerji Sistemleri Danışmalık İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Esra Hatipoğlu/ Arı Isı Sistemleri (Meclis Yedek Üye)

Bormek Elektrik Makine Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Batu Elektronik Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Kaplan Rulman İnşaat Taahhüt Turizm Nakliye Orman Ürünleri Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ.

9. MESLEK KOMİTESİ (FIRIN, PASTANE VE MARKETLER GRUBU)

İzmit Altınoluk Pas.GD. İNŞ.TRM.ÜR.HAY.TUR.SAN.VETİC.LTD.ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Ubaylar Gıda Un ve Unlu Mamülleri ve Müteah. Taahhüt. TİC.LTD.ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Nivgross Toptan Market Sanayi ve Ticaret LTD. ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Sinan Kaya/ Harika Gıda (Meclis Yedek Üye)

Erhan Kan (Meclis Yedek Üye)

Hodri Gıda Tekstil İnş. Turiz.San.TİC.LTD.ŞTİ (Meclis Yedek Üye)

Mehmet Şahin Özen

11. MESLEK KOMİTESİ ( SAĞLIK GRUBU)

Umuttepe Medikal SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Aktiv Protez Ortez Yapım ve UY. MER. DIŞ TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Vanaca Medikal Sağlık Ürünleri İç ve Dış TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Emine Olguntürk Hikmet Kolonyaları (Meclis Yedek Üye)

İbrahim Akgündüz Ağız ve Diş Sağlığı POL. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

İlkcan Özel Eğitim SAĞ. SOS. HİZ. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Mehmet Ata Doğan Mata Medikal

12. MESLEK KOMİTESİ (MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA GRUBU)

Yavuz Otomotiv Yedek Parça Aksesuar İnş. Taahhüt (Meclis Asil Üye)

Local Otomotiv ve Madeni Yağlar Tic. San. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Zirve Kaporta Bakım Onarım Hizmetleri San. Ve Tic. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Çetinkaya Akü Sanayi ve Tic. Anonim ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Fatih Doğan Dağ/Doğan Filtre (Meclis Yedek Üye)

15. MESLEK KOMİTESİ (BİLİŞİM VE BÜRO MALZEMELERİ GRUBU)

Özüer Bilişim Teknolojileri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Asil Üye)

Üzmezler Kitap Kırtasiye TEKS. NAK. TRZM. İNŞ. TAAH. SNY. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Bilgesis Bilgisayar ve İletişim Sistemleri SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Evıta Bilgi Teknolojileri Elektrik İnşaat Taahhüt Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Çizer Serigrafı Reklam Sanayi Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Ergelen Büro Makinaları Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Possis Bilişim Teknolojileri Ticaret Limited Şirketi

16. MESLEK KOMİTESİ (KAFE, PİŞMANİYE VE HAZIR YEMEK GRUBU)

İzmit Altınoluk Pastanesi Gıda İNŞ. ÜRÜ.HAY.TUR.SAN.VE TİV. LTD.ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Şehmaz Gıda Ticaret LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Alkan CateringKantincilikTurz. SAN. Ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Schön Gıda Turizm SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üyesi)

Kırkdokuz Gıda SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üyesi)

Medical Kafe Restoran LTD. ŞTİ (Meclis Yedek Üye)

Byunlu Gıda İnş.San.ve Tic. A.ş

17. MESLEK KOMİTESİ (NAKLİYE VE SEYAHAT ACENTELİĞİ GRUBU)

Burhan Kandöken (Meclis Asil Üye)

Hansu Taşımacılık Otomotiv Akaryakıt SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Erpa Dayanıklı Tüketim Gıda NAK. Ve İnşaat Sanayi TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Kıncılar Nakliyat ve TİC. Anonim ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Sınırlı Sorumlu İzmit Shell ve Civarı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi (Meclis Yedek Üye)

Demak Reklam TUR. Gıda SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Zafer Alayoğlu

19. MESLEK KOMİTESİ (TELEKOMÜNİKASYON, REKLAM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU)

İl Güvenlik Kamera Site Yönetimi İnşaat Turiz TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Aca Özel Güvenlik Hiz. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

SedenseELKT.GÜV.SİS.ELK.DAN.TU.TAŞ.G.TM.İNŞ.TAAH.SAN.VE.T.LTD.ŞTİ(Meclis Asil Üye)

Mercan Sanayi ve Ticaret KOLF.Şirketi-Mustafa Mercan ve ORT. (Meclis Yedek Üye)

Kya Teknoloji İletişim Limited Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Aslı Zan Güliyev- Aslı Zan Güzellik Merkezi(Meclis Yedek Üye)

İmy Güzellik Hizmetleri Dan. Ve Ürn.TİC.LTD.ŞTİ

20. MESLEK KOMİTESİ (KONAKLAMA VE RESTORANLAR GRUBU)

Çepnişahane Gıda İNŞ. TUR. TEM. NAK. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Özel Gözde Yurt İşletmeciliği İNŞ. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

5 Kahveci Gıda İNŞ. TUR. TAŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

EHL Gıda Turizm SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Tur Kut İnşaat TUR. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Bermuda Joker Cafe Restoran İŞL. TUR. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Yedek Üye)

Ayrı Gezegen Cam Seyir Terası Cafe REST. TUR. İNŞ. SAN. TİC. LTD. ŞTİ

23. MESLEK KOMİTESİ (ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GRUBU)

Özel Erdoku Eğitim Öğretim Hizmetleri Sanayi ve TİC. LTD. ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Güraslan Özel Eğitim Danışmanlık TİC. LTD. ŞTİ (Meclis Asil Üye)

YKM Özel Eğitim Öğretim TİC. LTD. ŞTİ (Meclis Asil Üye)

Metin Çelik/Özel Metin Çelik Eğitim Kurumları (Meclis Yedek Üye)

Kayıhan Eğitim ve Kariyer Hizmetleri TİC. LTD. ŞTİ (Meclis Yedek Üye)

Tek Adım Özel Eğitim Hiz. İnş. Turiz Basın Yayın Reklam ve Pazar Tic. LTD.ŞTİ (Meclis Yedek Üye)

Haynaz Eğitim Kurumları Bas.Yay.LTD.ŞTİ

25. MESLEK KOMİTESİ (MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK GRUBU)

DWG Yapı MÜH. MİM Proje DAN. İNŞ. TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Havva Berna Canayakın İç Mimarlık LTD ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Beck ve Pollitzer SAN. ve TİC. LTD. ŞTİ. (Meclis Asil Üye)

Rezonans Biyomedikal KALİB. ELEKT. Teknolojileri SAN. ve TİC. A.Ş. (Meclis Yedek Üye)

Akar İleri Arıtım Teknolojisi İNŞ. SAN. ve TİC. A.Ş. (Meclis Yedek Üye)

NAHTEC Biyogaz Anonim Şirketi (Meclis Yedek Üye)

Ezay Mühendislik Sanayi