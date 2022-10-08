Derince, başın “Ağrı”masın!

3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Belediye Derincespor sezonun altıncı maçında Ağrı 1970 ile deplasmanda karşılaşacak. Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı’ndaki maç saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Gümüşhane’den Şahin Berker yönetecek.

SERCAN USLU DÖNÜYOR

5 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik sonrası 11 puanla Mersin’in ardından ikinci sırada yer alan Belediye Derincespor’da iyileşme süreci devam eden Melih Alcu ve hafta arasında ameliyat olan İsa Nalbant forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Sercan Uslu ise sahadaki yerini alabilecek. Ağrı ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Bilal Gücüyetmez takımdaki yerini alamayacak. Önce Erzurum’a giden oradan Ağrı’ya geçen sarı lacivertlilerde hedef zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek.

KESKİN VİRAJ

Ağrı ekibi ise 5 maç sonunda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. 9 puanla 7. sırada bulunan Doğu ekibi 5 gol attı, 5 de gol yedi. Son iki maçında önce Elazığ’ı ardından da Nevşehir’i mağlup eden Ağrı ekibi Ordu, Mersin ve Kütahya gibi zor maçlarla sezona giriş yapmıştı. Derince sezona Eskişehir ve Karşıyaka galibiyetleri ile girdi. Kelkit ile berabere kalan ekibimiz Yomra’yı deplasmanda devirdi, son maçında ise Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı.

3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU

S

TAKIM

O

G

B

M

A

Y

P

1

Yeni Mersin İY

5

4

0

1

6

3

12

2

BLD. DERİNCE

5

3

2

0

7

4

11

3

52 Orduspor

5

3

1

1

5

3

10

4

Elazığspor

5

3

1

1

4

2

10

5

Bld. Kütahyaspor

5

2

3

0

8

2

9

6

Karaköprü Bld.

5

2

3

0

6

1

9

7

Ağrı 1970 SK

5

3

0

2

5

5

9

8

Hacettepe

5

2

2

1

7

6

8

9

Karşıyaka

5

2

1

2

6

4

7

10

1922 Konya

5

2

1

2

6

6

7

11

1954 Kelkit

5

1

3

1

4

4

6

12

Şile Yıldız

5

0

5

0

3

3

5

13

Nevşehir Bld.

5

1

2

2

3

5

5

14

Çatalcaspor

5

1

1

3

3

4

4

15

Edirnespor

5

1

0

4

2

7

3

16

Yomraspor

5

0

2

3

2

5

2

17

Amasyaspor

5

0

2

3

2

7

2

18

Eskişehirspor

5

0

1

4

6

14

1



6. HAFTANIN PROGRAMI - BUGÜN

14 30

1954 Kelkit

Hacettepe

14 30

Ağrı 1970

BLD. DERİNCE

14 30

Yomraspor

Şile Yıldızspor

15 00

Amasyaspor

1922 Konya

19 00

52 Orduspor

Elazığspor

19 00

Eskişehirspor

Edirnespor

19 00

Karşıyaka

Karaköprü.

19 00

Yeni Mersin İY

Kütahyaspor

Not: Çatalca – Nevşehir maçı dün oynanacaktı.

DERİNCE GOLCÜLER

Mehmet Tosun: 3

Uğurcan Bekçi: 1

Furkan Gedik: 1

M. Fatih Yıldırım: 1

Efe Karaoğlu: 1

DERİNCE MAÇLAR

Bld. Derince

3 : 2

Eskişehirspor



Karşıyaka

0 : 1

Bld. Derince



Bld. Derince

1 : 1

1954 Kelkit



Yomraspor

0 : 1

Bld. Derince



Bld. Derince

1 : 1

Amasyaspor





AĞRI 1970 GOLCÜLER

Mustafa Gundak: 1

Emre Kartal: 1

Aytaç Öden: 1

Emre Yaşar: 1

Furkan Kılıç: 1

AĞRI 1970 MAÇLAR

52 Orduspor

1 : 0

Ağrı 1970



Ağrı 1970

1 : 0

Mersin İY



Kütahyaspor

3 : 0

Ağrı 1970



Ağrı 1970

1 : 0

Elazığspor



Nevşehir Bld.

1 : 3

Ağrı 1970



