Derince, başın “Ağrı”masın!

3. Lig 1. Grup’ta zirve mücadelesi veren Belediye Derincespor sezonun altıncı maçında Ağrı 1970 ile deplasmanda karşılaşacak. Ağrı Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı’ndaki maç saat 14.30’da başlayacak. Karşılaşmayı Gümüşhane’den Şahin Berker yönetecek.
SERCAN USLU DÖNÜYOR
5 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik sonrası 11 puanla Mersin’in ardından ikinci sırada yer alan Belediye Derincespor’da iyileşme süreci devam eden Melih Alcu ve hafta arasında ameliyat olan İsa Nalbant forma giyemeyecek. Sakatlığı tamamen geçen Sercan Uslu ise sahadaki yerini alabilecek. Ağrı ekibinde ise kırmızı kart cezalısı Bilal Gücüyetmez takımdaki yerini alamayacak. Önce Erzurum’a giden oradan Ağrı’ya geçen sarı lacivertlilerde hedef zorlu deplasmandan 3 puanla dönmek.
KESKİN VİRAJ
Ağrı ekibi ise 5 maç sonunda 3 galibiyet, 2 yenilgi aldı. 9 puanla 7. sırada bulunan Doğu ekibi 5 gol attı, 5 de gol yedi. Son iki maçında önce Elazığ’ı ardından da Nevşehir’i mağlup eden Ağrı ekibi Ordu, Mersin ve Kütahya gibi zor maçlarla sezona giriş yapmıştı. Derince sezona Eskişehir ve Karşıyaka galibiyetleri ile girdi. Kelkit ile berabere kalan ekibimiz Yomra’yı deplasmanda devirdi, son maçında ise Amasyaspor ile 1-1 berabere kaldı.
3. LİG 1. GRUP PUAN DURUMU
S
TAKIM
O
G
B
M
A
Y
P
1
Yeni Mersin İY
5
4
0
1
6
3
12
2
BLD. DERİNCE
5
3
2
0
7
4
11
3
52 Orduspor
5
3
1
1
5
3
10
4
Elazığspor
5
3
1
1
4
2
10
5
Bld. Kütahyaspor
5
2
3
0
8
2
9
6
Karaköprü Bld.
5
2
3
0
6
1
9
7
Ağrı 1970 SK
5
3
0
2
5
5
9
8
Hacettepe
5
2
2
1
7
6
8
9
Karşıyaka
5
2
1
2
6
4
7
10
1922 Konya
5
2
1
2
6
6
7
11
1954 Kelkit
5
1
3
1
4
4
6
12
Şile Yıldız
5
0
5
0
3
3
5
13
Nevşehir Bld.
5
1
2
2
3
5
5
14
Çatalcaspor
5
1
1
3
3
4
4
15
Edirnespor
5
1
0
4
2
7
3
16
Yomraspor
5
0
2
3
2
5
2
17
Amasyaspor
5
0
2
3
2
7
2
18
Eskişehirspor
5
0
1
4
6
14
1
6. HAFTANIN PROGRAMI - BUGÜN
14 30
1954 Kelkit
Hacettepe
14 30
Ağrı 1970
BLD. DERİNCE
14 30
Yomraspor
Şile Yıldızspor
15 00
Amasyaspor
1922 Konya
19 00
52 Orduspor
Elazığspor
19 00
Eskişehirspor
Edirnespor
19 00
Karşıyaka
Karaköprü.
19 00
Yeni Mersin İY
Kütahyaspor
Not: Çatalca – Nevşehir maçı dün oynanacaktı.
DERİNCE GOLCÜLER
Mehmet Tosun: 3
Uğurcan Bekçi: 1
Furkan Gedik: 1
M. Fatih Yıldırım: 1
Efe Karaoğlu: 1
DERİNCE MAÇLAR
Bld. Derince
3 : 2
Eskişehirspor
Karşıyaka
0 : 1
Bld. Derince
Bld. Derince
1 : 1
1954 Kelkit
Yomraspor
0 : 1
Bld. Derince
Bld. Derince
1 : 1
Amasyaspor
AĞRI 1970 GOLCÜLER
Mustafa Gundak: 1
Emre Kartal: 1
Aytaç Öden: 1
Emre Yaşar: 1
Furkan Kılıç: 1
AĞRI 1970 MAÇLAR
52 Orduspor
1 : 0
Ağrı 1970
Ağrı 1970
1 : 0
Mersin İY
Kütahyaspor
3 : 0
Ağrı 1970
Ağrı 1970
1 : 0
Elazığspor
Nevşehir Bld.
1 : 3
Ağrı 1970
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.