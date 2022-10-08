“Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu KYÖD’TE başladı

İzmit Belediyesi ve KYÖD tarafından düzenlenen Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu’na İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, KYÖD Başkanı Uğur Saral, Kocaeli Milli Kuruluşlar Birliği Başkanı Yücel Alpay Demir, İzmit Belediye Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, Kültür Eski Bakanı Namık Kemal Zeybek, Aydınlar Ocağı Genel Başkanı Prof. Dr. Mustafa Erkal, Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk, Kuzey Makedonya Türk Hareket Partisi Genel Başkanı Enes İbrahim, Kocaeli Azerbaycan Haydar Aliyev Kültür Evi Derneği Başkanı Bilal Dündar, Irak Türkleri Derneği Başkan Yardımcısı Av. Firas Ağaoğlu, Böyük Millet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Samir Adıgözelli Gazeteci-Yazar Arslan Bulut, Gazeteci - Yazar Züleyha Karaman, Proje Koordinatörü Soner Kılıç ve Alptekin Cevherli katılıyor.

HALK DANSLARI VE KONSERLE DEVAM EDECEK

Kemalpaşa Mahallesi, Cumhuriyet Caddesi, Metropol İş Merkezi Kat:4 adresinde yer alan KYÖD Konferans Salonu’nda gerçekleşen “Türk Dünyasının 31. Yılı Sempozyumu” tüm gün devam edecek. Program sonunda ise İzmit Belediyesi Sahne İzmit Halk Dansları Gösterisi ve Rüstem Avcı Konseriyle devam edecek.