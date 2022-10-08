KOTO’da 4 komitede bağımsızlar var

Kocaeli Ticaret Odası meclis üyesi ve komite üyesi seçimlerinde oy kullanma işlemleri devam ediyor. Mevcut Başkan Necmi Bulut ve Başkan Adayı İbrahim Bıyıklı’nın desteklediği listelerin ağırlıklı olarak bulunduğu seçimlerde 4 meslek komitesinde ise bağımsız listeler yer alıyor. Seçilme durumunda henüz kimi destekleyeceği belli olmayan bağımsızların komite adayları da belli oldu. Bayındırlık ve madencilik grubunun faaliyet gösterdiği 1 No’lu Meclis Komitesinin başını Ali Karaca çekiyor. Mobilya ve Ağaç işleri ve ormancılık grubunun faaliyet gösterdiği 5 No’lu komitede ise Hülür Orman liste başında. Plastik ve Kimya Grubunun faaliyet gösterdiği 7 No’lu meslek komitesinin başında ise Mehmet Albar yer alıyor. Akaryakıt grubunun faaliyet gösterdiği 13’üncü komitede ise Enver Öztürk liste başında.

BAĞIMSIZLARIN BEYAZ LİSTESİ:

1 NO’LU MESLEK KOMİTESİ

BAYINDIRLIK VE MADENCİLİK GRUBU

Ali Karaca-Karaca İnşaat (Meclis Asil Üyesi)

Gökhan turan-BB Proje (Meclis Asil Üyesi)

Yusuf Yekta Kara-Şenka Enerji (Meclis Asil Üyesi)

Erkan Köse-Köseoğulları Endüstri (Meclis Yedek Üyesi)

Erkan Karataş-İnteskon İnşaat (Meclis Yedek Üyesi)

Hayati Sayın-Saytek Kimya (Meclis Yedek Üyesi)

Emre Çetintaş-Zirve Kablo

5 NO’LU MESLEK KOMİTESİ

(MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ VE ORMANCILIK GRUBU)

Hülür Orman (Meclis Asil Üyesi)

Ali Babalar Mobilya (Meclis Asil Üyesi)

Mobellanss Mobilya (Meclis Asil Üyesi)

Evimser Halı Mobilya (Meclis Yedek Üyesi)

Kozaçam Orman Ürünleri (Meclis Yedek Üyesi)

Ünal Tezcan STL Mobilya Tasarım (Meclis Yedek Üyesi)

Halil Gökırmak- Gökırmak Mobilya

7 NO’LU MESLEK KOMİTESİ

PLASTİK VE KİMYA GRUBU

Mehmet Albar-Albar Kimya (Meclis Asil Üyesi)

Muharrem Can-Nokta Yapı (Meclis Asil Üyesi)

Karpen Plastik (Meclis Asil Üyesi)

Lurec Kimya (Meclis Yedek Üyesi)

Genç Boru (Meclis Yedek Üyesi)

Hakan Seslikaya-Seslikaya İnşaat (Meclis Yedek Üyesi)

Nebahat Yazıcı-Yazıcı Ticaret

13 NO’LU MESLEK KOMİTESİ

(AKARYAKIT GRUBU)

Çilek Akaryakıt (Meclis Asil Üyesi)

Tesbihcioğlu Petrol Ürünleri (Meclis Asil Üyesi)

CLB Petrol Ürünleri (Meclis Asil Üyesi)

41 Mehmetçik Petrol (Meclis Yedek Üyesi)

Günpet Akaryakıt (Meclis Yedek Üyesi)

Bebekler Akaryakıt (Meclis Yedek Üyesi)

Setaş Sınai ve Tıbbi Gazlar