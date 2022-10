KOTO'da Necmi Bulut'un mavi listesi belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Seçimlerde 7604 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Necmi Bulut'un mavi liste adayları belli oldu

BULUT’UN MAVİ LİSTESİ:

1. MESLEK KOMİTESİ (BAYINDIRLIK VE MADENCİLİK GRUBU)

Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık Mühendislik

Veli Başkurt-Nivaş Yapı İnşaat

Mesut Ekşi-YMTEK Otomotiv Makina İnşaat

Eyüp Gökmen Filinte-AYEF İnşaat Proje

Şerif Kızmaz-Şerif Kızmaz

Çetin Kolaylı-GCO İnşaat

Mehmet Başyiğit-Bumesan Mühendislik

2. MESLEK KOMİTESİ ( KONUT İNŞAATI GRUBU)

Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat

Hüseyin Avni Aslan-Astek Çelik Konstrüksiyon

Mert Kavşut-Mert Kavşut

Akif Kahraman-Bedo Harfiyat

Lütfi Akbalık-Altek Taahhüt Proje

Reşat Mamik-Gülfa Kuyumculuk İnşaat

Mustafa Özşentürk-Santürk Yapı

3. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAATI TAMAMLAYICI FAALİYETLER VE YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU)

Halil Ardıç- Kartepe Yapı Denetim

Serkan Akyıldız-SGC İnşaat Altyapı Hafriyat

Hasan Kanca-Kancalar Nakliyat İnşaat

Mustafa Duysak-Ay Taş İnşaat Nakliye

Temel Aydın-Günaydın Vinç Hizmetleri

Mustafa Özkaraaslan-Kuvvet Yapı Denetim

Erkan Yıldız-Yıldız Hafriyat Enerji Nakliyat Hayvancılık

4. MESLEK KOMİTESİ (TARIM VE HAYVANCILIK GRUBU)

Adnan Sancak- Doa Satış ve Pazarlama

Mustafa Akcan- Adalı Et ve Et Mamulleri

Tahsin Can Kuşkan- Kuşkan Tarım Ürünleri

Yasin Tuncay Türkçakal- Türkçakallar Tarım

İbrahim Yılmaz- Çiğdem Çiçekçilik

Orkun Yılmam- Efsane Et ürünleri

Cem Ağtaş - Ağtaş Yapıcı Sebze Meyve

5. MESLEK KOMİTESİ (MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ VE ORMANCILIK GRUBU)

Murat Barış-Barış Kereste)

Murat Aydın-Aydınlar Dayanıklı Tüketim Malları

Metin Sözer-Sözer Orman Ürünleri

Melik Fırat Taşer-Fuat Taşer Ağaç Sanayii

Nesip Çomaklı-Çomaklılar Halı Mobilya

Seyit Orhan Kabasakal-Apel Orman Ürünleri

Abdullah Bostan-Bostanlar İnşaat Malzemeleri ve Orman Ürünleri

6. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMELERİ VE TESİSAT İŞLERİ GRUBU)

İbrahim Atalay-Atalay Endüstriyel

İbrahim İbrahimoğlu-İbrahimoğlu Pazarlama

Mehmet Baştürk-İmamoğulları Mahrukat Madencilik

Mehmet Akgüneş-Ufuk Yapı Malzemeleri

Salih Türe-Salih Türe

Mehmet Uzuner-Uzerman Mühendislik

Gökhan Çakır- İzmit Rulman

7. MESLEK KOMİTESİ (PLASTİK VE KİMYA GRUBU)

İbrahim İkiz-Polimar Boya

Ali Yüksel Balaban-Balaban Isı Cam

Kerim Bayramoğlu-By Dizayn Endüstriyel Yapı

Osman Kışhan-Kışhan Yapı

Yavuz Selim Öztürk-Dupoll Enerji Entegre Atık Yönetimi

Hüseyin Ayseçkin-İzmit Boyakimya

Melike Bilir-Devin Boya Kimya

8. MESLEK KOMİTESİ (MAKİNE GRUBU)

Yusuf Ziya Uludüz-Sadıkoğlu Makine

Nurdoğan Canıgeniş-Caner Makine

Tunç Tuncaboylu-T.T. Makine

Muharrem Doğan (Uzman Alüminyum

Zihni Çelik-Hamidiye Makine

Erdem Küçükateş-Ersan Endüstriyel

Ahmet Kösemen-Kösemen Makine

9. MESLEK KOMİTESİ (FIRIN, PASTANE VE MARKETLER GRUBU)

Abdurrahman Kaya-Günkay Gıda

Ahmet Kul-Kulzade Gıda

Fatih Günen-Günen Gıda

Baki Kurt-Atakanlar Gıda

Mehmet Buzacı-S.S. Pirelli İşçileri Tüketim Koop. PİMKO

Nurdoğan Özdemir-Bekiroğlu Şarküteri Gıda

Hüseyin Keleş-1001 Market Gıda

10. MESLEK KOMİTESİ (DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ GRUBU)

Ömer Efe-Efem Ticaret

Cafer Kozluca-Anıl Ticaret

Mevlüt Yıldız-Yıldızlar Zücaciye

Halil İbrahim Yalnız-İzmit İletişim

Selim Baştürk-Kardeşler Ltd. Şti.

Hüseyin Servet Çek-Penta Taşıt

Abdurrahman Yıldırım-Sevdiz Halı

11. MESLEK KOMİTESİ (SAĞLIK GRUBU)

Hüseyin Gezer-Anadolu Eczanesi

Dr. Veysel Besnili-Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri

Dr. Gökhan Gümüştaş-Jinerad Özel Sağlık Hizmetleri/Medical Park Hastanesi

Yusuf Albayrak-Arı Medikal/Doğu Marmara Medikalciler Derneği Başkanı

Selçuk Bakırlı-Bilmed Tıbbi Malzeme ve Sağlık Hizmetleri

Dr. Hakan Görgülü-Akademi Hastanesi

Tahsin Koçyiğit-Koçyiğit Rehabilitasyon/Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkanı

12. MESLEK KOMİTESİ (MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA GRUBU)

Volkan Yılmaz-Kocaeli Yılmazlar Oto

Hasan Kaya-Kocaeli Kaya Otomotiv

Muhammet Ertürk-Ertürk Oto

Serkan Karakadılar-SERKAR Grup

Serkan Çataloğlu-Öz Teknik Oto

Seyfi Özkar-Balans Otomotiv

Fevzi Bilen-Kardeşler Rot Balans Otomotiv

13. MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT GRUBU)

İsmet Temizel-Temizel Petrol

Cevat Yıldız-Sitare Petrol

Davut Gözübüyük-Esa Petrol

Zeynep Cici Morgül-Cicioğlu Petrol

Alparslan Şimşek-Aslan Şimşek Petrol

Baturhan Üretürk-Kaptanlar Petrol

Necmi Hıra-Rahmiye Petrol Ürünleri

14. MESLEK KOMİTESİ (BANKA VE KUYUMCULAR GRUBU)

Nuri Koç- Koç Gold

Faruk Mamik

Hakan Yaşar Ulutan- Sefa Kuyumculuk

Onur Altaş- Altaş Gold Kuyumculuk

Oral Altın- Altınköşk Kuyumculuk

Evren Yılmazer- Evren Yılmazer

Altuğ Bayram- İkizler Kuyumculuk

15. MESLEK KOMİTESİ (BİLİŞİM VE BÜRO MALZEMELERİ GRUBU)

Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaa

Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim

Şükrü Burak Peksoy-Kent Kart

Serkan Kasımoğlu-Proser Bilişim

Gürsel Süt-Gürsel Bilgisayar

Mustafa Elol-Bna Bilişim

Morsallıoğlu Kırtasiye

16. MESLEK KOMİTESİ (KAFE, PİŞMANİYE VE HAZIR YEMEK GRUBU)

Yaşar Can-Yaşar Can

Kadir Çetin-Boğaziçi Pişmaniye

Sami Durmuşoğlu-Lema Yemek Gıda

Mehmet Yıldırım-Mehmet Yıldırım

Ahmet Bölükbaşı-Bölükbaşı Gıda

Şinasi Okuş-Asya Börek

Gökhan Alet-Çınaraltı Künefe

17. MESLEK KOMİTESİ (NAKLİYE VE SEYAHAT ACENTELİĞİ GRUBU)

Hızır Fatih Sarıoğlu - Kocaeli Tur Seyahat Acentesi

Sedat Köse - Kocaeli Güven Seyahat

Mehmet Yaşar - MRY Taşımacılık Turizm

Semra Demir Çavdar - Reba Denizcilik Hizmetleri

Musa Karabalık - Peytur Nakliyat

Mesut Göksoy - Körfez Turizm

İbrahim Yağız - S.S. Kocaeli Derince Mot.Taş.Koop.

18. MESLEK KOMİTESİ (DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GRUBU)

Fikret Yıldırım-Kartepe Sertifikasyon

Fatih Özcan-Etki Ortak Sağlık

Emine Nilay Özkan-Enkon Danışmanlık

Osman sağlık-Sağlıkpark

Zeynep çakır-Veri Çevre ve İş Güvenliği)

Hadiye Akkurt-HNH İnşaat

Burcu Korkmazer-Serka Gayrimenkul

19. MESLEK KOMİTESİ (TELEKOMÜNİKASYON, REKLAM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU)

İbrahim Şahin-Delta Fotoğrafçılık

Ali Suat Birer-Suat Kuaför Güzellik Salonu

Hasan Cemil Altınkaya-Atayurt İletişim

Onur Ak-Vipsaş Güvenlik Özel Koruma

Yunus Akyürek-Kilitfikir Prodüksiyon Basın Yayın

Ceylani Yetkin-Yetkinler İletişim)

Yılmaz Ayyıldız-Service Group Tesis

20. MESLEK KOMİTESİ (KONAKLAMA VE RESTORANLAR GRUBU)

Yusuf Erenkaya - Sude Dondurma Cafe

Eray Bodur - Trakya Gıda

İlhan Akkurt - Galaksi Otelcilik

Cem Gür - Morgezegen Gıda Turizm

Şaban Kulaksız - Kentri Gıda Turizm

Fatih Temiz - Karadeniz Meşhur Kavurmacısı

Muhammet Ali Çağlar - Babil Bungalow Hotel

21. MESLEK KOMİTESİ (TEKSTİL VE GİYİM GRUBU)

İrfan Öge-Ögeler Kooperatif

İrfan Taban-Şafak Giyim

Mustafa Çavuş-Çavuşoğulları Sanayi

Ferhat Akbaş-Akbaşlar Giyim

Ebru Töle-Tuval Butik

Enes Özakgüneş-Sümer Tekstil

Ali Arısoy-Bayan Nilay

22. MESLEK KOMİTESİ (SİGORTACILAR GRUBU)

Necmi Bulut- İz Er Sigorta

Abdulkadir Kadir Tiryaki- Zekeriya Tiryaki Sigorta

Cem Serhat Dayanç- KC Sigorta

Cemal Türengül – Türengül Sigorta

Esma Bektaş- Es Se Sigorta

Erman Kozluca- Kozluca Sigorta

Nihat Güngör- Venüs Sigorta Aracılık Hizmetleri

23. MESLEK KOMİTESİ (ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GRUBU)

Yıldırım Yılmaz-Özel İzmit Yıldırım Eğitim

Handan Kümeli-Altıgen Özel Eğitim

Alparslan Naipoğlu-Naipoğlu Özel Anaokulu

İsmail Aydemir-Sungurbey Eğitim

Melike Andız-Özel Beşduyu Rehabilitasyon

Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları

Mehmet Eray Camgöz-Dünya Zamanı Özel Eğitim

24. MESLEK KOMİTESİ (METAL GRUBU)

Yaşar Teke-Anıt Kontrol Sistemleri

Serkan Akçay-BBMES Dış Ticaret

Yücel Celep-Marmara Teknoloji Otomasyon

Selman Yıldırım-Beta Teknik

Turhan Keskin-Eksproma Elektrik

Ediz Demirkol-Demirkol Hurda

KGS Otomasyon

25. MESLEK KOMİTESİ (MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK GRUBU)

Ümit Kum- UKM Harita Müh.

Hicran Bozkurt-YAB Mühendislik

Kübra Öter-Net Bir Mimarlık

Musa Gürsoy-FGM Mühendislik

Sedat Kul-Kul Mimarlık

Cantuğ Akyıldız-Cantuğ Akyıldız İnşaat

Nazire Başar-Başar Elektroteknik