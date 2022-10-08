KOTO'da Necmi Bulut'un mavi listesi belli oldu

Uzun süredir merakla beklenen Kocaeli Ticaret Odası komite seçimleri bugün başladı. Toplam 25 komitede yapılan seçimler sonrası Ticaret Odasının yeni meclis üyeleri belirlenecek. Sabah saat 09.00 itibari ile başlayan seçimler akşam saat 17.00’a kadar sürecek. Seçimlerde mevcut başkan Necmi Bulut ile başkan adayı İbrahim Bıyıklı yarışacak. Seçimlerde 7604 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor. Necmi Bulut'un mavi liste adayları belli oldu
BULUT’UN MAVİ LİSTESİ:
1. MESLEK KOMİTESİ (BAYINDIRLIK VE MADENCİLİK GRUBU)
Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık Mühendislik
Veli Başkurt-Nivaş Yapı İnşaat
Mesut Ekşi-YMTEK Otomotiv Makina İnşaat
Eyüp Gökmen Filinte-AYEF İnşaat Proje
Şerif Kızmaz-Şerif Kızmaz
Çetin Kolaylı-GCO İnşaat
Mehmet Başyiğit-Bumesan Mühendislik
2. MESLEK KOMİTESİ ( KONUT İNŞAATI GRUBU)
Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat
Hüseyin Avni Aslan-Astek Çelik Konstrüksiyon
Mert Kavşut-Mert Kavşut
Akif Kahraman-Bedo Harfiyat
Lütfi Akbalık-Altek Taahhüt Proje
Reşat Mamik-Gülfa Kuyumculuk İnşaat
Mustafa Özşentürk-Santürk Yapı
3. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAATI TAMAMLAYICI FAALİYETLER VE YAPI KOOPERATİFLERİ GRUBU)
Halil Ardıç- Kartepe Yapı Denetim
Serkan Akyıldız-SGC İnşaat Altyapı Hafriyat
Hasan Kanca-Kancalar Nakliyat İnşaat
Mustafa Duysak-Ay Taş İnşaat Nakliye
Temel Aydın-Günaydın Vinç Hizmetleri
Mustafa Özkaraaslan-Kuvvet Yapı Denetim
Erkan Yıldız-Yıldız Hafriyat Enerji Nakliyat Hayvancılık
4. MESLEK KOMİTESİ (TARIM VE HAYVANCILIK GRUBU)
Adnan Sancak- Doa Satış ve Pazarlama
Mustafa Akcan- Adalı Et ve Et Mamulleri
Tahsin Can Kuşkan- Kuşkan Tarım Ürünleri
Yasin Tuncay Türkçakal- Türkçakallar Tarım
İbrahim Yılmaz- Çiğdem Çiçekçilik
Orkun Yılmam- Efsane Et ürünleri
Cem Ağtaş - Ağtaş Yapıcı Sebze Meyve
5. MESLEK KOMİTESİ (MOBİLYA AĞAÇ İŞLERİ VE ORMANCILIK GRUBU)
Murat Barış-Barış Kereste)
Murat Aydın-Aydınlar Dayanıklı Tüketim Malları
Metin Sözer-Sözer Orman Ürünleri
Melik Fırat Taşer-Fuat Taşer Ağaç Sanayii
Nesip Çomaklı-Çomaklılar Halı Mobilya
Seyit Orhan Kabasakal-Apel Orman Ürünleri
Abdullah Bostan-Bostanlar İnşaat Malzemeleri ve Orman Ürünleri
6. MESLEK KOMİTESİ (İNŞAAT MALZEMELERİ VE TESİSAT İŞLERİ GRUBU)
İbrahim Atalay-Atalay Endüstriyel
İbrahim İbrahimoğlu-İbrahimoğlu Pazarlama
Mehmet Baştürk-İmamoğulları Mahrukat Madencilik
Mehmet Akgüneş-Ufuk Yapı Malzemeleri
Salih Türe-Salih Türe
Mehmet Uzuner-Uzerman Mühendislik
Gökhan Çakır- İzmit Rulman
7. MESLEK KOMİTESİ (PLASTİK VE KİMYA GRUBU)
İbrahim İkiz-Polimar Boya
Ali Yüksel Balaban-Balaban Isı Cam
Kerim Bayramoğlu-By Dizayn Endüstriyel Yapı
Osman Kışhan-Kışhan Yapı
Yavuz Selim Öztürk-Dupoll Enerji Entegre Atık Yönetimi
Hüseyin Ayseçkin-İzmit Boyakimya
Melike Bilir-Devin Boya Kimya
8. MESLEK KOMİTESİ (MAKİNE GRUBU)
Yusuf Ziya Uludüz-Sadıkoğlu Makine
Nurdoğan Canıgeniş-Caner Makine
Tunç Tuncaboylu-T.T. Makine
Muharrem Doğan (Uzman Alüminyum
Zihni Çelik-Hamidiye Makine
Erdem Küçükateş-Ersan Endüstriyel
Ahmet Kösemen-Kösemen Makine
9. MESLEK KOMİTESİ (FIRIN, PASTANE VE MARKETLER GRUBU)
Abdurrahman Kaya-Günkay Gıda
Ahmet Kul-Kulzade Gıda
Fatih Günen-Günen Gıda
Baki Kurt-Atakanlar Gıda
Mehmet Buzacı-S.S. Pirelli İşçileri Tüketim Koop. PİMKO
Nurdoğan Özdemir-Bekiroğlu Şarküteri Gıda
Hüseyin Keleş-1001 Market Gıda
10. MESLEK KOMİTESİ (DAYANIKLI TÜKETİM MALZEMELERİ GRUBU)
Ömer Efe-Efem Ticaret
Cafer Kozluca-Anıl Ticaret
Mevlüt Yıldız-Yıldızlar Zücaciye
Halil İbrahim Yalnız-İzmit İletişim
Selim Baştürk-Kardeşler Ltd. Şti.
Hüseyin Servet Çek-Penta Taşıt
Abdurrahman Yıldırım-Sevdiz Halı
11. MESLEK KOMİTESİ (SAĞLIK GRUBU)
Hüseyin Gezer-Anadolu Eczanesi
Dr. Veysel Besnili-Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri
Dr. Gökhan Gümüştaş-Jinerad Özel Sağlık Hizmetleri/Medical Park Hastanesi
Yusuf Albayrak-Arı Medikal/Doğu Marmara Medikalciler Derneği Başkanı
Selçuk Bakırlı-Bilmed Tıbbi Malzeme ve Sağlık Hizmetleri
Dr. Hakan Görgülü-Akademi Hastanesi
Tahsin Koçyiğit-Koçyiğit Rehabilitasyon/Rehabilitasyon Merkezleri Derneği Başkanı
12. MESLEK KOMİTESİ (MOTORLU TAŞITLAR VE OTOMOTİV YEDEK PARÇA GRUBU)
Volkan Yılmaz-Kocaeli Yılmazlar Oto
Hasan Kaya-Kocaeli Kaya Otomotiv
Muhammet Ertürk-Ertürk Oto
Serkan Karakadılar-SERKAR Grup
Serkan Çataloğlu-Öz Teknik Oto
Seyfi Özkar-Balans Otomotiv
Fevzi Bilen-Kardeşler Rot Balans Otomotiv
13. MESLEK KOMİTESİ (AKARYAKIT GRUBU)
İsmet Temizel-Temizel Petrol
Cevat Yıldız-Sitare Petrol
Davut Gözübüyük-Esa Petrol
Zeynep Cici Morgül-Cicioğlu Petrol
Alparslan Şimşek-Aslan Şimşek Petrol
Baturhan Üretürk-Kaptanlar Petrol
Necmi Hıra-Rahmiye Petrol Ürünleri
14. MESLEK KOMİTESİ (BANKA VE KUYUMCULAR GRUBU)
Nuri Koç- Koç Gold
Faruk Mamik
Hakan Yaşar Ulutan- Sefa Kuyumculuk
Onur Altaş- Altaş Gold Kuyumculuk
Oral Altın- Altınköşk Kuyumculuk
Evren Yılmazer- Evren Yılmazer
Altuğ Bayram- İkizler Kuyumculuk
15. MESLEK KOMİTESİ (BİLİŞİM VE BÜRO MALZEMELERİ GRUBU)
Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaa
Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim
Şükrü Burak Peksoy-Kent Kart
Serkan Kasımoğlu-Proser Bilişim
Gürsel Süt-Gürsel Bilgisayar
Mustafa Elol-Bna Bilişim
Morsallıoğlu Kırtasiye
16. MESLEK KOMİTESİ (KAFE, PİŞMANİYE VE HAZIR YEMEK GRUBU)
Yaşar Can-Yaşar Can
Kadir Çetin-Boğaziçi Pişmaniye
Sami Durmuşoğlu-Lema Yemek Gıda
Mehmet Yıldırım-Mehmet Yıldırım
Ahmet Bölükbaşı-Bölükbaşı Gıda
Şinasi Okuş-Asya Börek
Gökhan Alet-Çınaraltı Künefe
17. MESLEK KOMİTESİ (NAKLİYE VE SEYAHAT ACENTELİĞİ GRUBU)
Hızır Fatih Sarıoğlu - Kocaeli Tur Seyahat Acentesi
Sedat Köse - Kocaeli Güven Seyahat
Mehmet Yaşar - MRY Taşımacılık Turizm
Semra Demir Çavdar - Reba Denizcilik Hizmetleri
Musa Karabalık - Peytur Nakliyat
Mesut Göksoy - Körfez Turizm
İbrahim Yağız - S.S. Kocaeli Derince Mot.Taş.Koop.
18. MESLEK KOMİTESİ (DANIŞMANLIK HİZMETLERİ GRUBU)
Fikret Yıldırım-Kartepe Sertifikasyon
Fatih Özcan-Etki Ortak Sağlık
Emine Nilay Özkan-Enkon Danışmanlık
Osman sağlık-Sağlıkpark
Zeynep çakır-Veri Çevre ve İş Güvenliği)
Hadiye Akkurt-HNH İnşaat
Burcu Korkmazer-Serka Gayrimenkul
19. MESLEK KOMİTESİ (TELEKOMÜNİKASYON, REKLAM VE GÜVENLİK HİZMETLERİ GRUBU)
İbrahim Şahin-Delta Fotoğrafçılık
Ali Suat Birer-Suat Kuaför Güzellik Salonu
Hasan Cemil Altınkaya-Atayurt İletişim
Onur Ak-Vipsaş Güvenlik Özel Koruma
Yunus Akyürek-Kilitfikir Prodüksiyon Basın Yayın
Ceylani Yetkin-Yetkinler İletişim)
Yılmaz Ayyıldız-Service Group Tesis
20. MESLEK KOMİTESİ (KONAKLAMA VE RESTORANLAR GRUBU)
Yusuf Erenkaya - Sude Dondurma Cafe
Eray Bodur - Trakya Gıda
İlhan Akkurt - Galaksi Otelcilik
Cem Gür - Morgezegen Gıda Turizm
Şaban Kulaksız - Kentri Gıda Turizm
Fatih Temiz - Karadeniz Meşhur Kavurmacısı
Muhammet Ali Çağlar - Babil Bungalow Hotel
21. MESLEK KOMİTESİ (TEKSTİL VE GİYİM GRUBU)
İrfan Öge-Ögeler Kooperatif
İrfan Taban-Şafak Giyim
Mustafa Çavuş-Çavuşoğulları Sanayi
Ferhat Akbaş-Akbaşlar Giyim
Ebru Töle-Tuval Butik
Enes Özakgüneş-Sümer Tekstil
Ali Arısoy-Bayan Nilay
22. MESLEK KOMİTESİ (SİGORTACILAR GRUBU)
Necmi Bulut- İz Er Sigorta
Abdulkadir Kadir Tiryaki- Zekeriya Tiryaki Sigorta
Cem Serhat Dayanç- KC Sigorta
Cemal Türengül – Türengül Sigorta
Esma Bektaş- Es Se Sigorta
Erman Kozluca- Kozluca Sigorta
Nihat Güngör- Venüs Sigorta Aracılık Hizmetleri
23. MESLEK KOMİTESİ (ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI GRUBU)
Yıldırım Yılmaz-Özel İzmit Yıldırım Eğitim
Handan Kümeli-Altıgen Özel Eğitim
Alparslan Naipoğlu-Naipoğlu Özel Anaokulu
İsmail Aydemir-Sungurbey Eğitim
Melike Andız-Özel Beşduyu Rehabilitasyon
Ali Korkmaz Özel Eğitim Kurumları
Mehmet Eray Camgöz-Dünya Zamanı Özel Eğitim
24. MESLEK KOMİTESİ (METAL GRUBU)
Yaşar Teke-Anıt Kontrol Sistemleri
Serkan Akçay-BBMES Dış Ticaret
Yücel Celep-Marmara Teknoloji Otomasyon
Selman Yıldırım-Beta Teknik
Turhan Keskin-Eksproma Elektrik
Ediz Demirkol-Demirkol Hurda
KGS Otomasyon
25. MESLEK KOMİTESİ (MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK GRUBU)
Ümit Kum- UKM Harita Müh.
Hicran Bozkurt-YAB Mühendislik
Kübra Öter-Net Bir Mimarlık
Musa Gürsoy-FGM Mühendislik
Sedat Kul-Kul Mimarlık
Cantuğ Akyıldız-Cantuğ Akyıldız İnşaat
Nazire Başar-Başar Elektroteknik
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.