08 Eki 2022 - 12:14- Asayiş G: 08 Eki 2022 - 12:16

Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde tırla çarpışan otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
Tırla çarpışan lüks otomobil su kanalına devrildi: 2 yaralı mask
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Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişi Dilovası kesiminde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 34 BHZ 431 plakalı lüks otomobil, A.Ö. idaresindeki 47 KG 041 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil, yol kenarındaki bariyerlere çarpıp su kanalına devrildi. Kaza, 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Otomobilin sürücüsü S.K. ile yanında yolcu olarak bulunan kişi kazada yaralandı. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan 2 kişi, ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri, yolda güvenli geçiş sağlamak için tek şeridi trafiğe kapadı. Kazalı araçların kalkmasının ardından yol normal seyrine döndü. Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# sağlık, Olay, kaza, Dilovası, jandarma

08 Eki 2022 - 12:14 Kocaeli- Asayiş

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