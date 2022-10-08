Güreşçiler Bulgaristan’da kürsünün zirvesinde

Bulgaristan’da düzenlenen 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonasında mücadele eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor’un deneyimli antrenör ve sporcuları şampiyonadan madalyalarla döndü.
KÜRSÜDE TÜRK BAYRAĞINI DALGALANDIRDILAR
Bulgaristan’ın Plovdiv kentinde yapılan 2022 Dünya Veteran Güreş Şampiyonasında mindere çıkan Büyükşehir Belediye Kağıtspor’lu güreşçilerden Abdülhamit Altun altın madalya kazanarak Dünya Şampiyonu oldu. Milli takım adına mücadele eden Kocaeli'nin pehlivanlarından Faruk Akkoyun ve Ali İmamoğlu bronz madalya kazanırken Mustafa Bayram gümüş madalya ile kürsüde yer aldı.
PROTOKOL YER ALDI
Şampiyonaya katılan milli güreşçilere Türkiye Cumhuriyeti Bulgaristan Filibe Konsolosu Korhan Kungeru, Bulgaristan’daki Türk milletvekili Ahmet Ahmetov ve Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Abdullah Köktürk ödül törenine katılarak destek verdi ve şampiyonada derece alan sporcularımızı tebrik etti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.