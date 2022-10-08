BAL / 13’te müthiş derbi: Gölcükspor-Harbiş

Bölgesel Amatör Lig 13.Grup’ta ikinci maçlar bugün oynanıyor. 3 temsilcimizden ikisi debi maça çıkıyor. Gölcükspor ve Harbiş yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Maçlar 15.00’te
YUVACIK GÖRÜKLE’DE…
5 ila 10 milyon lira arası transfer paralarının ödendiği ligde, bütçelerini çok açmadan yola devam eden Harbişspor ile Gölcükspor, saat 15.00’te Gölcük ilçe Stadı Çim Zemininde karşılaşacak. Harbiş geçen hafta kendi sahasında astronomik rakamlarla kurulan rakibi Bursa Doğagücü’ne 3-0 yenilirken başarılı bir futbol sergilemişti. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Yuvacıkspor lige fırtına gibi girmiş ve Uzunköprüspor’u 3-0 yenmişti. Başiskele temsilcimiz bugün Görükle deplasmanında sahaya çıkacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.