BAL / 13’te müthiş derbi: Gölcükspor-Harbiş

Bölgesel Amatör Lig 13.Grup’ta ikinci maçlar bugün oynanıyor. 3 temsilcimizden ikisi debi maça çıkıyor. Gölcükspor ve Harbiş yıllar sonra karşı karşıya geliyor. Maçlar 15.00’te

YUVACIK GÖRÜKLE’DE…

5 ila 10 milyon lira arası transfer paralarının ödendiği ligde, bütçelerini çok açmadan yola devam eden Harbişspor ile Gölcükspor, saat 15.00’te Gölcük ilçe Stadı Çim Zemininde karşılaşacak. Harbiş geçen hafta kendi sahasında astronomik rakamlarla kurulan rakibi Bursa Doğagücü’ne 3-0 yenilirken başarılı bir futbol sergilemişti. Gruptaki bir diğer temsilcimiz Yuvacıkspor lige fırtına gibi girmiş ve Uzunköprüspor’u 3-0 yenmişti. Başiskele temsilcimiz bugün Görükle deplasmanında sahaya çıkacak.