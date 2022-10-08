BAL / 14’TE 2.Perde: Kullar-Feriköy Gebze-Osmaniye

Bölgesel Amatör Lig 14.Grup’ta ikinci maçlar dün başladı ve bugün tamamlanıyor. Kullar Feriköy’ü, Gebze de Osmaniye’yi konuk ediyor
TAYFUNSPOR DÜN SAHAYA ÇIKTI…
Geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçında ligin yenisi Tayfunspor’u konuk eden Kullar 1975 Spor, deplasmanda tek golle üç puanı alırken, ciddiyetini de ortaya koymuştu. Kullar ekibi bugün sezonun sahasındaki ilk maçında, bir zamanlar Süper Lig’de bile oynamış olan İstanbul Feriköy ekibini konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Gebzespor ise sezonun lik maçında Değirmendere deplasmanındaki olaylı maçta rakibini 3-0 yenmişti. Menekşeler bugün Osmaniye İstiklalspor’u konuk edecek. Hidropaks Gebze Tayfunspor ise cumartesi mesaisinde dün İnegöl’de Akhisar Demirspor’a konuk oldu. Bugünkü maçlar da 15.00’te başlayacak.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.