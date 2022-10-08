08 Eki 2022 - 14:21- Spor G: 08 Eki 2022 - 14:22

BAL / 14’TE 2.Perde: Kullar-Feriköy Gebze-Osmaniye
BAL / 14’TE 2.Perde: Kullar-Feriköy Gebze-Osmaniye mask

Bölgesel Amatör Lig 14.Grup’ta ikinci maçlar dün başladı ve bugün tamamlanıyor. Kullar Feriköy’ü, Gebze de Osmaniye’yi konuk ediyor

TAYFUNSPOR DÜN SAHAYA ÇIKTI…

Geçtiğimiz hafta sezonun ilk maçında ligin yenisi Tayfunspor’u konuk eden Kullar 1975 Spor, deplasmanda tek golle üç puanı alırken, ciddiyetini de ortaya koymuştu. Kullar ekibi bugün sezonun sahasındaki ilk maçında, bir zamanlar Süper Lig’de bile oynamış olan İstanbul Feriköy ekibini konuk edecek. Bir diğer temsilcimiz Gebzespor ise sezonun lik maçında Değirmendere deplasmanındaki olaylı maçta rakibini 3-0 yenmişti. Menekşeler bugün Osmaniye İstiklalspor’u konuk edecek. Hidropaks Gebze Tayfunspor ise cumartesi mesaisinde dün İnegöl’de Akhisar Demirspor’a konuk oldu. Bugünkü maçlar da 15.00’te başlayacak.

 
# Amatör

08 Eki 2022 - 14:21 - Spor

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