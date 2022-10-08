Kullar’a misafir seyirci alınmayacak

Kullarspor’un bugünkü maçına misafir seyirci alınmayacak. Kullar Stadı’ndaki maça konuk ekibin taraftarları giremeyecek. Açıklama şöyle: “21.09.2022 tarihinde Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak Başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu Kararı ile Kullar Stadı’nda tribün güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 2022-23 sezonunda BAL 14. Grup maçlarının misafir takım taraftarı olmadan oynanmasına karar verilmiştir. Alınan önemli kararı tüm sporseverlerimizin bilgisine arz ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz...”