Kullarspor’un bugünkü maçına misafir seyirci alınmayacak. Kullar Stadı’ndaki maça konuk ekibin taraftarları giremeyecek. Açıklama şöyle: “21.09.2022 tarihinde Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak Başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu Kararı ile Kullar Stadı’nda tribün güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 2022-23 sezonunda BAL 14. Grup maçlarının misafir takım taraftarı olmadan oynanmasına karar verilmiştir. Alınan önemli kararı tüm sporseverlerimizin bilgisine arz ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz...”
Kullar’a misafir seyirci alınmayacak
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.