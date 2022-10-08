08 Eki 2022 - 14:21- Spor G: 08 Eki 2022 - 14:23

Kullar’a misafir seyirci alınmayacak
Kullar’a misafir seyirci alınmayacak mask

Kullarspor’un bugünkü maçına misafir seyirci alınmayacak. Kullar Stadı’ndaki maça konuk ekibin taraftarları giremeyecek. Açıklama şöyle: “21.09.2022 tarihinde Başiskele Kaymakamı Necip Çakmak Başkanlığında toplanan İlçe Spor Güvenlik Kurulu Kararı ile Kullar Stadı’nda tribün güvenlik önlemlerinin yetersiz olması nedeniyle 2022-23 sezonunda BAL 14. Grup maçlarının misafir takım taraftarı olmadan oynanmasına karar verilmiştir. Alınan önemli kararı tüm sporseverlerimizin bilgisine arz ediyor, yeni sezonun tüm takımlarımız için hayırlara vesile olmasını temenni ediyoruz...”
# takım

08 Eki 2022 - 14:21 - Spor

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