Adıyamanlılar’dan Harfane Gecesi

Sivil toplum kuruluşları ve hemşehri dernekleri ile adeta bir kültür mozaiği olan Derince’de çok önemli bir etkinlik daha gerçekleşti. Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin Derince Belediyesi ve Adıyaman Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği Adıyaman Harfane Gecesi programı Yenikent Sosyal Tesisleri’nde yer alan Masalhan Düğün Salonu’nda gerçekleşti.

GECEYE KATILANLAR

Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün ve Kocaeli Adıyamanlılar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Sinan Yılmaz’ın ev sahipliğinde gerçekleşen programa TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı, Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Adıyaman Valisi Mahmut Çuhadar, Derince Kaymakamı Meftun Dallı, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, MHP Derince İlçe Başkanı Salim Sayar, başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, STK başkan ve yöneticileri, dernek temsilcileri ile Adıyamanlılar yoğun ilgi gösterdi.

BÖLGESEL KÜLTÜR

Katılımın son derece yoğun olduğu protokol ve vatandaşları bir araya getiren Adıyaman Harfane Gecesi’nde günün anlamına yönelik çeşitli konuşmalar yapıldı. Gecede bir konuşma yapan Başkan Aygün, programa katılan davetlilere teşekkür ederek “Bölgesel kültürümüzü yaşatıp, geleneklerimize sahip çıkmamız çok önemli. Adıyaman Harfane Gecesi programına katkı sunmaktan duyduğumuz mutluluğu ifade ederken, Dernek Başkanımız Sinan Yılmaz, kıymetli hemşehrilerimiz ve tüm katılımcılara teşekkür ediyorum.

DERNEKLERİN ÖNEMİ

Sivil toplum kuruluşlarımız bizim kültürel mozaiğimiz, zenginliğimiz. Derneklerimiz bizim en önemli yol arkadaşlarımız. Derince’ye daha iyi hizmet etmek için birlikte yol almamız bizim için çok büyük önem taşımakta. Hiç kuşkunuz olmasın; bugün birlikte olduğumuz gibi bu birlikteliğimiz yarınlarda da devam edecek” dedi. Konuşmaların ardından sanatçıların sahne aldığı, çiğköfte ve çeşitli ikramların yapıldığı program, hediye takdiminin ardından sona erdi.

HARFANE GECESİ NE DEMEK?

Adıyaman yöresine özgü bir tür sıra gecesi. "yöre halkı arasında geçmişten günümüze kadar süregelen müzikli toplantılara “harfane” denilmektedir