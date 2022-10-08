Soydaş: Bizimle dalga geçen bankaları teşhir ediyoruz

Eğitim Gücü Sen İl Temsilcisi Şeyma Soydaş, Gebze Yapı Kredi Bankası önünde bazı kamu eğitim sendikalarının da katılımıyla gerçekleştirilen ortak basın açıklaması düzenledi. Soydaş, bankanın eğitim çalışanlarının promosyon anlaşmalarını güncellemesini istedi.

“MEMURUN ALEYHİNDE BİR ANLAŞMA”

Eğitim Gücü Sen İl yönetiminin de hazır bulunduğu basın açıklamasında Eğitim Gücü Sen İl Temsilcisi Şeyma Soydaş, “Gebze İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Yapı Kredi Bankası arasında 13.01.2020 tarihinde 5 yıllık süreyle imzalanan, 4 bin 570 TL olarak belirlenen promosyon anlaşmasının bugün memurun aleyhinde bir anlaşma olduğu açıktır. Eğitim çalışanları, Türkiye’nin ekonomik kriz yaşamasının bir sebebi değildir, bu krizi de öngörecek, önlem alacak kişiler hiç değillerdir. Bu yüzden eğitim çalışanları pula dönüşen promosyonların revize edilerek güncellenmesini istemekte son derece haklıdır” ifadelerini kullandı.

“REVİZE EDİLENE KADAR SUSMAYACAĞIZ”

Açıklamasını devam ettiren Soydaş, “Hiç kimse öğretmene, memura verilecek üç kuruş parayla camiamızı sınamasın. Sözleşme şartları ne olursa olsun eğitim çalışanları bankalardan sadaka değil, hak ettiklerini talep etmektedirler. Tüm kamuoyu ve banka yetkililerine sesleniyoruz. Biz öğretmenlerin aklıyla, cüzdanıyla dalga geçen bu bankaları teşhir ediyoruz. Buradan tüm çalışanlara sesleniyoruz, eğitim çalışanlarımızın cüzdanına göz diken Yapı Kredi Bankası kredi kartlarını iptal etmeye, banka hesaplarında para tutmamaya, tüm otomatik ödemeleri başka bankalara taşımaya ve bankadan herhangi bir finansal ürün almamaya davet ediyoruz. Banka promosyon anlaşması revize edilene kadar susmayacağız” dedi.