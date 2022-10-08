KBFT, köy çocuklarına ulaşıyor

Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu’nun (KBFT) hayata geçirdiği ‘41 Köy 41 Sunum’ projesi ile, üyeler Kandıra Merkez Akçakoca İlkokulu’na gitti. 100 öğrenciye yapılan gösteri sırasında hayatlarında ilk defa 3D gözlüklerle film izleyen çocukların neşesi görülmeye değerdi. Çevre bilincini aşılayan film sonunda, soru ve cevaplarla film hakkında ki görüşleri alındı. KBFT üyeleri, gösterdikleri ilgiden ötürü Akçakoca İlkokulu müdürü, öğretmenleri ve öğrencilerine teşekkür etti.