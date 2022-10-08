İYİ Parti Kocaeli'de ilçe delege seçim tarihleri belli oldu

İYİ Parti’de 2023 Genel Seçimleri öncesinde kurultaya gitme kararı sonrasında Kocaeli'de ilçe delege seçimlerinin yapılacağı tarihler de belli oldu. İlçe delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri ve il kongresi yapılacak.
İLÇE DELEGE SEÇİMİ ŞU ŞEKİLDE İŞLEYECEK
29.10.2022- İzmit, Derince, Körfez
30.10.2022- Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası
02.11.2022- Kandıra
05.11.2022- Başiskele, Kartepe
06.10.2022- Gölcük Karamürsel
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.