İYİ Parti Kocaeli'de ilçe delege seçim tarihleri belli oldu

İYİ Parti’de 2023 Genel Seçimleri öncesinde kurultaya gitme kararı sonrasında Kocaeli'de ilçe delege seçimlerinin yapılacağı tarihler de belli oldu. İlçe delege seçimlerinin ardından ilçe kongreleri ve il kongresi yapılacak.

İLÇE DELEGE SEÇİMİ ŞU ŞEKİLDE İŞLEYECEK

29.10.2022- İzmit, Derince, Körfez

30.10.2022- Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası

02.11.2022- Kandıra

05.11.2022- Başiskele, Kartepe

06.10.2022- Gölcük Karamürsel