Katırcıoğlu: Şehit ailesine küfreden biriyle aynı karede olmam

Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş İnsanları Derneği'nin düzenlediği Gebze Lamec Hotel'de gerçekleştirilen kahvaltı programına protokol yoğun katılım gösterdi. Kahvaltı programına AKP Kocaeli Milletvekilleri Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, Kocaeli Büyüksehir Belediyesi Başkanvekili Yaşar Çakmak, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ve çok sayıda protokol mensubu katılım sağladı.

KATIRCIOĞLU SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Program sonunda toplu halde fotoğraf çekimi yapılacağı sırada AKP Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu bütün ısrarlara rağmen, ben şehit ailelerine hakaret etmiş bir şahsiyetle aynı fotoğraf karesine girmem diyerek fotoğraf çekilmedi. Israrların üzerine Katırcıoğlu, bu ülke için gözünü kırpmadan şehit olan kardeşlerimizin ailelerine hakaret eden Lütfü Türkkan'ın olduğu bir fotoğraf karesinde olmak benim için züldür. Dün olduğu gibi, bugünde,yarında milletimizin değerlerine saygı göstermeyen hiç kimseyle yan yana gelmeyeceğim onun için lütfen ısrar etmeyin diyerek protokol fotoğraf karesine girmedi.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’in ziyareti sırasında şehit yakını olan bir kişi iddialara göre Akşener’e küfür etti. Sesini yükselterek küfür eden şehit yakının yanında giden Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan niye küfür ediyorsun diyerek sakinleştirmeye çalıştı. İYİ Parti’nin HDP ile bir araya geldiğini bağıran şehit yakının kulağına eğilen Türkkan, ağır bir şekilde küfür etti.