08 Eki 2022 - 15:38- Kültür-Sanat G: 08 Eki 2022 - 15:40

Kör Kaçamağı okurları ile buluştu

Gül Anasal’ın  “Kör Kaçamağı” adlı romanı, bugün 14.00 – 18.00 saatleri arasında Soydan İş Merkezinde bulunan Kitap Keyfim’de okurlarıyla buluştu
Kör Kaçamağı okurları ile buluştu mask
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Anasal’ın 2012 yılında “gül zamanlarda” isimli şiir kitabı, 2014 yılında da “Kocaeli Edebiyatçılar Derlenimi” isimli araştırma kitabı yayımlandı. 2018 yılından beri Kocaeli Gazetesi’nde köşe yazarlığı yapan Anasal “Kör Kaçamağı” adlı yeni romanı yayımlandı. Çeşitli dergi ve antolojilerde şiir, öykü ve yazıları bulunan Anasal’ın yeni kitabı Zehra’nın çevresindeki kişilerle birlikte yaşadığı zor şartlarda ki yaşam mücadelesini, güvendiği kişilerin tek tek yanından ayrılmasını ve Zehra’nın yalnızlığındaki başkalaşımı anlatıyor. Kitabının kendisi için çok özel olduğunu ifade eden Anasal, “Kör bir kadını anlatıyor. Kitabı tam çıkaracağım zaman. Koronavirüs pandemisi patlak verdi. Kitap öncesinde çok araştırmalar yaptım. Kör kişilerden bilgiler aldım. Biraz duygusal biraz da eğlenceli bir kitap” dedi.

08 Eki 2022 - 15:38 - Kültür-Sanat

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