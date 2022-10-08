08 Eki 2022 - 15:41- Gündem G: 08 Eki 2022 - 15:43

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’nu duygulandıran fotoğraf

Gebze'de gerçekleşen bir etkinlikte İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu’na anlamlı bir fotoğraf hediye edildi. Veysal Tipioğlu’nun dedesi Ahmet Tipioğlu’nun 1922 yılında Bursa’nın kurtuluşunda askeri karargaha bayrağı ilk çeken silah arkadaşlarıyla beraber çekildikleri kare, duygulu anlara sahne oldu.
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Gebze ilçesinde KAISİAD (Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Kahvaltıya Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu da katıldı. Bursa KAISİAD Başkanı Yener Bulut tarafından Veysal Tipioğlu’na hediye edilen çerçeveletilmiş fotoğraf duygulu anlara sahne oldu. Veysal Tipioğlu’nun Kurtuluş Savaşı’nda Bursa’nın kurtuluşunda mücadele eden dedesi Ahmet Tipioğlu ve silah arkadaşlarının fotoğrafı kendisine armağan edildi. Ahmet Tipioğlu’nun 11 Eylül 1922’de Bursa’nın kurtuluşunda o günkü belediye binasına girip, askeri karargaha ilk bayrağı çeken ekibin içerisinde yer aldığı öğrenildi.

“Böyle bir dedenin torunu, evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum”

Çok duygulandığını ve gururlandığını belirten Kocaeli İl Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, “Beni çok mutlu edip çok anlamlı bir fotoğrafı getirdiniz. Bursa’dan gelen saygıdeğer hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Aziz Türk milletinin bütün ailelerinin fertlerinde vatan, millet, bayrak ve kahramanlık türküleri tüter. Vatan, millet, bayrak için şehadet şerbetini içen aslanların olduğu bir ülkenin evlatlarıyız. Ne mutlu ki böyle bir milletin evladı olduğuma, bir kez daha gurur duydum. Kanlarıyla aziz bayrağımızı bayrak yapan, topraklarımızı vatan yapan aziz şehitlerimizi bir kez daha huzurlarınızda rahmet ve minnetle anıyorum. Devletimizin her zamandan daha fazla birliğe, beraberliğe, kardeşliğe ihtiyacı olduğunu, birbirimizi ötekileştirmeden, birbirimizi severek beraber olarak ülkeye, millete, bayrağa hizmet etmek gerekliliğini ifade ediyorum. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü de bu düsturlarla saygıdeğer Kocaelilileri asayiş emniyetinin, can, mal ve ırz güvenliğinin sağlanması noktasında hiçbir fedakarlıktan kaçınmadan gece gündüz aziz Kocaelililerin emrindedir. Böyle bir dedenin de torunu, evladı olmaktan bir kez daha gurur duydum. Bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu.
# emniyet

08 Eki 2022 - 15:41 - Gündem

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