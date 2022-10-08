Ali Mumcu: Yaşadıklarımız utanç vericiydi!

Kocaelispor Elit U-19 takımı hakem katliamının yaşandığı mücadelede Erzurum FK’ya 1-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından takımın teknik direktörü Ali Mumcu hakem Abdullah Maden ve Gözlemci Turgay Aksakal’a oldukça öfkeliydi.

MAÇ BOYUNCA SADECE SEYRETTİ

Genç teknik gazetemize yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: Erzurum’a 1-0 yenildik. Rakibimizi tebrik ederim. Derdiğimiz mağlup olmak değil. Futbolda her netice alınabilir ancak bu maçta yaşadığımız hakem katliamını ardından gözlemcinin tehdidine hiçbir anlam veremedik. Normal şartlar altında maçta 3 kırmızı kart 2 penaltı vardı. Hakem sadece seyretti.

3 KIRMIZI KART 2 PENALTI!

İkinci dakikada ceza sahası dışında Enes topu kaleciden kurtarmak isterken kaleci topu bilinçli şekilde eli ile önledi, bu pozisyona sarı kart verdi. Yine Enes kaleci ile karşı karşıya kaldı, düşürüldü buna da devam dedi. Yusuf Efe’yi ceza sahasında düşürdüler, Yusuf Efe’nin burnu kırıldı, buna da devam dedi. Böyle bir hakem yönetimi ne futbolculuk ne de teknik adamlık kariyerimde yaşamadım.

BU NASIL GÖZLEMCİ

Onu geçtim, maçın gözlemcisi el işareti yapıp Rahmi hoca ile beni tehdit ediyor. Dahası küfür ediyor. Polisi çağırdık, “Bu kişiyi dava ediyoruz” diyerek şikayetçi olduk. Gözlemci ikinci yarı oralarda yoktu. İkinci yarı rakip yattı, sadece Yusuf Efe’nin tedavisi 10 dakika sürdü, verilen uzatma süresi sadece 5 dakikaydı.

HAKKIMIZI HELAL ETMİYORUZ

Buralarda maç yapmak için kulübümüz tomarla para harcadı, deplasman yorgunluğu yaşadık ancak karşımıza öyle hakem ve gözlemci ikilisi çıktı ki kendileri için kelime bulamıyorum. Erzurum’un hocası geldi bizden özür diledi. Konunun onlarla ilgili yok ki. Ben bugün yaşadıklarımdan utandım. Hakkımızı helal etmiyoruz.