08 Eki 2022 - 16:25- Asayiş G: 08 Eki 2022 - 16:27

Sıcak yemek yetiştirmek için canını hiçe saydı

Derince ilçesinde sıcak yemek yetiştirmek için viraja geldiğinde hızını kesmeyen kurye, ıslak zeminde motosikletinin kayması neticesinde düşerek yaralandı.
Video için play'e tıklayın

Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki K.Ç., lokantadan aldığı paketi 07 HZL 12 plakalı motosiklete binerek teslimat adresine gitmek üzere yola koyuldu. Paketi soğutmadan götürmek isteyen kurye, yağmurlu havada viraja hızlı girince motosiklet kaydı. Kayan motosikletten savrulan kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yerde yatan yaralı kuryeye ilk müdahalesini yaptı. Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yemeği soğumadan yetiştirmek için canını ortaya koyan kuryenin, vücudunda sıyrıklar olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.
# Vatandaşlar, sağlık, Olay, polis, eğitim, yaralı

08 Eki 2022 - 16:25 Kocaeli/ Derince- Asayiş

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.066.759 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza mask
Kapalı kasa kamyonetle öğrenci taşıyan ehliyetsiz sürücüye 13 bin TL ceza
Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü mask
Ev yangınında 17 yaşındaki genç kızın şüpheli ölümü
Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı mask
Kibritle oynayan çocuk otomobili yaktı
Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1. katına sıçradı mask
Odunlukta çıkan yangın apartmanın 1. katına sıçradı
14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı mask
14 yıl hapis cezasıyla aranan hükümlü tutuklandı
17 yaşındaki genç kız yanarak öldü! mask
17 yaşındaki genç kız yanarak öldü!
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL