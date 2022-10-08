Sıcak yemek yetiştirmek için canını hiçe saydı

Olay, Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Gaffar Okkan Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motokurye olarak çalışan 30 yaşındaki K.Ç., lokantadan aldığı paketi 07 HZL 12 plakalı motosiklete binerek teslimat adresine gitmek üzere yola koyuldu. Paketi soğutmadan götürmek isteyen kurye, yağmurlu havada viraja hızlı girince motosiklet kaydı. Kayan motosikletten savrulan kurye yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yerde yatan yaralı kuryeye ilk müdahalesini yaptı. Ardından sedye ile ambulansa alınan yaralı, Derince Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırdı. Yemeği soğumadan yetiştirmek için canını ortaya koyan kuryenin, vücudunda sıyrıklar olduğu hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.