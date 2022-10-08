08 Eki 2022 - 17:03- Spor G: 08 Eki 2022 - 17:05

Erzurum maçında Yusuf Efe Yaman’ın burnunu kırdılar
Erzurum maçında Yusuf Efe Yaman’ın burnunu kırdılar mask

Kocaelispor ile Erzurum FK arasında oynanan Elit B U-19 maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı. Maçın 65. dakikasında rakibinden topu kurtaran Yusuf Efe kaleye doğru gitmek isterken rakibinin yüzüne attığı tekmesi ile yerde kaldı. Genç futbolcunun burnu kırılırken tedavisi yaklaşık 10 dakika sürdü. Yusuf Efe ile ilgili, detaylı kontrolünün ardından ameliyat olup olmayacağına karar verilecek.
# genç, Kocaelispor

08 Eki 2022 - 17:03 - Spor

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