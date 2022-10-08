KOTO’da zafer Necmi Bulut'un: 25-0

KOTO komite seçimlerinde mevcut başkan Necmi Bulut, 25 komiteden 25’ini alarak yeniden başkan seçildi. Bulut’un rakibi Başkan adayı İbrahim Bıyıklı ise 25 komiteden sıfır çekti. Toplam 3 bin 679 oyun kullanıldığı seçimde Bulut’un mavi listesi 3 bin 34 oy aldı. Rakip başkan adayı İbrahim Bıyıklı ise sarı listesi ile 538 oy alabildi. Bağımsızlar olarak seçime dahil olan beyaz liste ise 107 oy alabildi. Geçersiz oy ise 20 olarak belirlendi.
"DOSTLUKLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SONUÇ VAR"
Bulut yaptığı konuşmada, “7 bin 604 seçme seçilme hakkı olan KOTO seçimlerinde 3 bin 679 oy kullanılmıştır. Bunun karşılığında mavi grup KOTO-Sen’in grubu 3 bin 34 oy almıştır. Sarı Liste 538, beyaz liste 107 oy aldı. Bu sonuçların neticesinde KOTO’nun önümüzdeki 4 yılı KOTO-Sen’in ekibi olarak 25-0 gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bugünü yaşatana şükürler olsun, dostluğunuzdan Allah razı olsun. Burada sadece dostluklarımızdan aldığımız sonuç var. KOTO’da iş insanlarının, samimiyeti, dostluğu sonuç getirmiştir. Bundan sonra da KOTO sadece iş insanlarının seçtikleriyle yetinecektir” dedi.
1. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan Oy:173
Mavi Liste: 123
BeyazListe: 49
Geçersiz: 1
2. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan Oy: 399
Mavi Liste: 306
Beyaz Liste: 0
Sarı Liste: 90
Geçersiz: 3
3. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan Oy:92
Mavi Liste: 90
Beyaz Liste: 0
Geçersiz: 2
4. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 196
Mavi: 129
Sarı: 67
Geçersiz: 3
5.MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan Oy: 157
Mavi Liste: 136
Sarı Liste: 0
Beyaz Liste: 21
Geçersiz: 0
6.MESLEK KOMİTESİ
Geçerli Oy: 146
Mavi Liste: 106
Sarı Liste: 40
Geçersiz Oy: 0
7. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan Oy: 132
Mavi: 101
Beyaz: 31
Sarı: 0
Geçersiz: 0
8. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 166
Mavi: 165
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 1 boş
Caner Makine: 1 çizik
Sadıkoğlu makine: 2 çizik
9. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 251
Mavi: 162
Beyaz: 0
Sarı: 88
Geçersiz: 1 boş
10. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 96
Mavi: 96
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 0
11. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 166
Mavi: 147
Beyaz: 0
Sarı: 18
Geçersiz: 1
12.MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 175
Mavi: 164
Beyaz: 0
Sarı: 10
Geçersiz: 1
13. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 147
Mavi: 92
Beyaz: 55
Sarı: 0
Geçersiz: 0
14. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 64
Mavi: 64
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 0
15. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 135
Mavi: 95
Beyaz: 0
Sarı: 40
Geçersiz: 0
16. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 100
Mavi: 85
Beyaz: 0
Sarı: 15
Geçersiz: 0
17. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 206
Mavi: 182
Beyaz: 0
Sarı: 23
Geçersiz: 1
18. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 86
Mavi: 76
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 10
19. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 137
Mavi: 109
Beyaz: 0
Sarı: 28
Geçersiz: 0
20. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 115
Mavi: 92
Beyaz: 0
Sarı: 22
Geçersiz: 1
21.MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 67
Mavi: 66
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 1
22. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 129
Mavi: 128
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 1
23. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 109
Mavi: 78
Beyaz: 0
Sarı: 31
Geçersiz: 0
24. MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 98
Mavi: 96
Beyaz: 0
Sarı: 0
Geçersiz: 2
25.MESLEK KOMİTESİ
Kullanılan oy: 127
Mavi: 108
Beyaz: 0
Sarı: 18
Geçersiz: 1
Mavi Liste: 3034
Sarı Liste: 538
Beyaz Liste: 107
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.