KOTO’da zafer Necmi Bulut'un: 25-0

KOTO komite seçimlerinde mevcut başkan Necmi Bulut, 25 komiteden 25’ini alarak yeniden başkan seçildi. Bulut’un rakibi Başkan adayı İbrahim Bıyıklı ise 25 komiteden sıfır çekti. Toplam 3 bin 679 oyun kullanıldığı seçimde Bulut’un mavi listesi 3 bin 34 oy aldı. Rakip başkan adayı İbrahim Bıyıklı ise sarı listesi ile 538 oy alabildi. Bağımsızlar olarak seçime dahil olan beyaz liste ise 107 oy alabildi. Geçersiz oy ise 20 olarak belirlendi.

"DOSTLUKLARIMIZDAN ALDIĞIMIZ SONUÇ VAR"

Bulut yaptığı konuşmada, “7 bin 604 seçme seçilme hakkı olan KOTO seçimlerinde 3 bin 679 oy kullanılmıştır. Bunun karşılığında mavi grup KOTO-Sen’in grubu 3 bin 34 oy almıştır. Sarı Liste 538, beyaz liste 107 oy aldı. Bu sonuçların neticesinde KOTO’nun önümüzdeki 4 yılı KOTO-Sen’in ekibi olarak 25-0 gerçekleştirilmiştir. Öncelikle bugünü yaşatana şükürler olsun, dostluğunuzdan Allah razı olsun. Burada sadece dostluklarımızdan aldığımız sonuç var. KOTO’da iş insanlarının, samimiyeti, dostluğu sonuç getirmiştir. Bundan sonra da KOTO sadece iş insanlarının seçtikleriyle yetinecektir” dedi.

1. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan Oy:173

Mavi Liste: 123

BeyazListe: 49

Geçersiz: 1

2. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan Oy: 399

Mavi Liste: 306

Beyaz Liste: 0

Sarı Liste: 90

Geçersiz: 3

3. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan Oy:92

Mavi Liste: 90

Beyaz Liste: 0

Geçersiz: 2

4. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 196

Mavi: 129

Sarı: 67

Geçersiz: 3

5.MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan Oy: 157

Mavi Liste: 136

Sarı Liste: 0

Beyaz Liste: 21

Geçersiz: 0

6.MESLEK KOMİTESİ

Geçerli Oy: 146

Mavi Liste: 106

Sarı Liste: 40

Geçersiz Oy: 0

7. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan Oy: 132

Mavi: 101

Beyaz: 31

Sarı: 0

Geçersiz: 0

8. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 166

Mavi: 165

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 1 boş

Caner Makine: 1 çizik

Sadıkoğlu makine: 2 çizik

9. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 251

Mavi: 162

Beyaz: 0

Sarı: 88

Geçersiz: 1 boş

10. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 96

Mavi: 96

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 0

11. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 166

Mavi: 147

Beyaz: 0

Sarı: 18

Geçersiz: 1

12.MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 175

Mavi: 164

Beyaz: 0

Sarı: 10

Geçersiz: 1

13. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 147

Mavi: 92

Beyaz: 55

Sarı: 0

Geçersiz: 0

14. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 64

Mavi: 64

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 0

15. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 135

Mavi: 95

Beyaz: 0

Sarı: 40

Geçersiz: 0

16. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 100

Mavi: 85

Beyaz: 0

Sarı: 15

Geçersiz: 0

17. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 206

Mavi: 182

Beyaz: 0

Sarı: 23

Geçersiz: 1

18. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 86

Mavi: 76

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 10

19. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 137

Mavi: 109

Beyaz: 0

Sarı: 28

Geçersiz: 0

20. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 115

Mavi: 92

Beyaz: 0

Sarı: 22

Geçersiz: 1

21.MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 67

Mavi: 66

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 1

22. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 129

Mavi: 128

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 1

23. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 109

Mavi: 78

Beyaz: 0

Sarı: 31

Geçersiz: 0

24. MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 98

Mavi: 96

Beyaz: 0

Sarı: 0

Geçersiz: 2

25.MESLEK KOMİTESİ

Kullanılan oy: 127

Mavi: 108

Beyaz: 0

Sarı: 18

Geçersiz: 1

Mavi Liste: 3034

Sarı Liste: 538

Beyaz Liste: 107