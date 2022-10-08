08 Eki 2022 - 18:22- Gündem G: 08 Eki 2022 - 18:26

İşte KOTO'nun yeni meclis üyeleri

KOTO komite seçimlerinde mevcut Başkan Necmi Bulut, 25 komiteden 25’ini alarak yeniden başkan seçildi. Böylece KOTO'nun yeni meclis üyeleri belirlenmiş oldu.
İşte KOTO'nun yeni meclis üyeleri mask

1. MESLEK KOMİTESİ

Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık Mühendislik

Veli Başkurt-Nivaş Yapı İnşaat

Mesut Ekşi-YMTEK Otomotiv Makina İnşaat

2. MESLEK KOMİTESİ

Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat

Hüseyin Avni Aslan-Astek Çelik Konstrüksiyon

Mert Kavşut-Mert Kavşut

3. MESLEK KOMİTESİ

Halil Ardıç-  Kartepe Yapı Denetim

Serkan Akyıldız-SGC İnşaat Altyapı Hafriyat

Hasan Kanca-Kancalar Nakliyat İnşaat

4. MESLEK KOMİTESİ

Adnan Sancak- Doa Satış ve Pazarlama

Mustafa Akcan- Adalı Et ve Et Mamulleri

Tahsin Can Kuşkan- Kuşkan Tarım Ürünleri

5. MESLEK KOMİTESİ

Murat Barış-Barış Kereste

Murat Aydın-Aydınlar Dayanıklı Tüketim Malları

Metin Sözer-Sözer Orman Ürünleri

6. MESLEK KOMİTESİ

İbrahim Atalay-Atalay Endüstriyel

İbrahim İbrahimoğlu-İbrahimoğlu Pazarlama

Mehmet Baştürk-İmamoğulları Mahrukat Madencilik

7. MESLEK KOMİTESİ

İbrahim İkiz-Polimar Boya

Ali Yüksel Balaban-Balaban Isı Cam

Kerim Bayramoğlu-By Dizayn Endüstriyel Yapı

8. MESLEK KOMİTESİ

Yusuf Ziya Uludüz-Sadıkoğlu Makine

NurdoğanCanıgeniş-Caner Makine

Tunç Tuncaboylu-T.T. Makine

9. MESLEK KOMİTESİ

Abdurrahman Kaya-Günkay Gıda

Ahmet Kul-Kulzade Gıda

Fatih Günen-Günen Gıda

10. MESLEK KOMİTESİ

Ömer Efe-Efem Ticaret

Cafer Kozluca-Anıl Ticaret

Mevlüt Yıldız-Yıldızlar Zücaciye

11. MESLEK KOMİTESİ

Hüseyin Gezer-Anadolu Eczanesi

Dr. Veysel Besnili-Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri

Dr. Gökhan Gümüştaş-Jinerad Özel Sağlık Hizmetleri

12. MESLEK KOMİTESİ

Volkan Yılmaz-Kocaeli Yılmazlar Oto

Hasan Kaya-Kocaeli Kaya Otomotiv

Muhammet Ertürk-Ertürk Oto

13. MESLEK KOMİTESİ

İsmet Temizel-Temizel Petrol

Cevat Yıldız-Sitare Petrol

Davut Gözübüyük-Esa Petrol

14. MESLEK KOMİTESİ

Nuri Koç- Koç Gold 

Faruk Mamik

Hakan Yaşar Ulutan- Sefa Kuyumculuk

15. MESLEK KOMİTESİ

Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaa

Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim

Şükrü Burak Peksoy-Kent Kart

16. MESLEK KOMİTESİ

Yaşar Can-Yaşar Can

Kadir Çetin-Boğaziçi Pişmaniye

Sami Durmuşoğlu-Lema Yemek Gıda

17. MESLEK KOMİTESİ

Hızır Fatih Sarıoğlu- Kocaeli Tur Seyahat Acentesi

Sedat Köse- Kocaeli Güven Seyahat

Mehmet Yaşar- MRY Taşımacılık Turizm

18. MESLEK KOMİTESİ

Fikret Yıldırım-Kartepe Sertifikasyon

Fatih Özcan-Etki Ortak Sağlık

Emine Nilay Özkan-Enkon Danışmanlık

19. MESLEK KOMİTESİ

İbrahim Şahin-Delta Fotoğrafçılık

Ali Suat Birer-Suat Kuaför Güzellik Salonu

Hasan Cemil Altınkaya-Atayurt İletişim

20. MESLEK KOMİTESİ

Yusuf Erenkaya- Sude Dondurma Cafe

Eray Bodur- Trakya Gıda

İlhan Akkurt- Galaksi Otelcilik

21. MESLEK KOMİTESİ

İrfan Öge-Ögeler Kooperatif

İrfan Taban-Şafak Giyim

Mustafa Çavuş-Çavuşoğulları Sanayi

22. MESLEK KOMİTESİ

Necmi Bulut- İz Er Sigorta

Abdulkadir Kadir Tiryaki- Zekeriya Tiryaki Sigorta

Cem Serhat Dayanç- KC Sigorta

23. MESLEK KOMİTESİ

Yıldırım Yılmaz-Özel İzmit Yıldırım Eğitim

Handan Kümeli-Altıgen Özel Eğitim

Alparslan Naipoğlu-Naipoğlu Özel Anaokulu

24. MESLEK KOMİTESİ

Yaşar Teke-Anıt Kontrol Sistemleri

Serkan Akçay-BBMES Dış Ticaret

Yücel Celep-Marmara Teknoloji Otomasyon

25. MESLEK KOMİTESİ

Ümit Kum- UKM Harita Müh.

Hicran Bozkurt-YAB Mühendislik

Kübra Öter-Net Bir Mimarlık

# Necmi Bulut, eğitim, sağlık, Kartepe, Aydın, otomotiv

08 Eki 2022 - 18:22 - Gündem

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