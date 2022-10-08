İşte KOTO'nun yeni meclis üyeleri

1. MESLEK KOMİTESİ
Abdurrahman Çuhadar-ASN Mimarlık Mühendislik
Veli Başkurt-Nivaş Yapı İnşaat
Mesut Ekşi-YMTEK Otomotiv Makina İnşaat
2. MESLEK KOMİTESİ
Mikail Kayacı-Kayacılar İnşaat
Hüseyin Avni Aslan-Astek Çelik Konstrüksiyon
Mert Kavşut-Mert Kavşut
3. MESLEK KOMİTESİ
Halil Ardıç- Kartepe Yapı Denetim
Serkan Akyıldız-SGC İnşaat Altyapı Hafriyat
Hasan Kanca-Kancalar Nakliyat İnşaat
4. MESLEK KOMİTESİ
Adnan Sancak- Doa Satış ve Pazarlama
Mustafa Akcan- Adalı Et ve Et Mamulleri
Tahsin Can Kuşkan- Kuşkan Tarım Ürünleri
5. MESLEK KOMİTESİ
Murat Barış-Barış Kereste
Murat Aydın-Aydınlar Dayanıklı Tüketim Malları
Metin Sözer-Sözer Orman Ürünleri
6. MESLEK KOMİTESİ
İbrahim Atalay-Atalay Endüstriyel
İbrahim İbrahimoğlu-İbrahimoğlu Pazarlama
Mehmet Baştürk-İmamoğulları Mahrukat Madencilik
7. MESLEK KOMİTESİ
İbrahim İkiz-Polimar Boya
Ali Yüksel Balaban-Balaban Isı Cam
Kerim Bayramoğlu-By Dizayn Endüstriyel Yapı
8. MESLEK KOMİTESİ
Yusuf Ziya Uludüz-Sadıkoğlu Makine
NurdoğanCanıgeniş-Caner Makine
Tunç Tuncaboylu-T.T. Makine
9. MESLEK KOMİTESİ
Abdurrahman Kaya-Günkay Gıda
Ahmet Kul-Kulzade Gıda
Fatih Günen-Günen Gıda
10. MESLEK KOMİTESİ
Ömer Efe-Efem Ticaret
Cafer Kozluca-Anıl Ticaret
Mevlüt Yıldız-Yıldızlar Zücaciye
11. MESLEK KOMİTESİ
Hüseyin Gezer-Anadolu Eczanesi
Dr. Veysel Besnili-Özel Seygöl Aile Sağlık Hizmetleri
Dr. Gökhan Gümüştaş-Jinerad Özel Sağlık Hizmetleri
12. MESLEK KOMİTESİ
Volkan Yılmaz-Kocaeli Yılmazlar Oto
Hasan Kaya-Kocaeli Kaya Otomotiv
Muhammet Ertürk-Ertürk Oto
13. MESLEK KOMİTESİ
İsmet Temizel-Temizel Petrol
Cevat Yıldız-Sitare Petrol
Davut Gözübüyük-Esa Petrol
14. MESLEK KOMİTESİ
Nuri Koç- Koç Gold
Faruk Mamik
Hakan Yaşar Ulutan- Sefa Kuyumculuk
15. MESLEK KOMİTESİ
Mehmet Akif Şen-Özşen Matbaa
Emrullah Yolasığmaz-Prodos Bilişim
Şükrü Burak Peksoy-Kent Kart
16. MESLEK KOMİTESİ
Yaşar Can-Yaşar Can
Kadir Çetin-Boğaziçi Pişmaniye
Sami Durmuşoğlu-Lema Yemek Gıda
17. MESLEK KOMİTESİ
Hızır Fatih Sarıoğlu- Kocaeli Tur Seyahat Acentesi
Sedat Köse- Kocaeli Güven Seyahat
Mehmet Yaşar- MRY Taşımacılık Turizm
18. MESLEK KOMİTESİ
Fikret Yıldırım-Kartepe Sertifikasyon
Fatih Özcan-Etki Ortak Sağlık
Emine Nilay Özkan-Enkon Danışmanlık
19. MESLEK KOMİTESİ
İbrahim Şahin-Delta Fotoğrafçılık
Ali Suat Birer-Suat Kuaför Güzellik Salonu
Hasan Cemil Altınkaya-Atayurt İletişim
20. MESLEK KOMİTESİ
Yusuf Erenkaya- Sude Dondurma Cafe
Eray Bodur- Trakya Gıda
İlhan Akkurt- Galaksi Otelcilik
21. MESLEK KOMİTESİ
İrfan Öge-Ögeler Kooperatif
İrfan Taban-Şafak Giyim
Mustafa Çavuş-Çavuşoğulları Sanayi
22. MESLEK KOMİTESİ
Necmi Bulut- İz Er Sigorta
Abdulkadir Kadir Tiryaki- Zekeriya Tiryaki Sigorta
Cem Serhat Dayanç- KC Sigorta
23. MESLEK KOMİTESİ
Yıldırım Yılmaz-Özel İzmit Yıldırım Eğitim
Handan Kümeli-Altıgen Özel Eğitim
Alparslan Naipoğlu-Naipoğlu Özel Anaokulu
24. MESLEK KOMİTESİ
Yaşar Teke-Anıt Kontrol Sistemleri
Serkan Akçay-BBMES Dış Ticaret
Yücel Celep-Marmara Teknoloji Otomasyon
25. MESLEK KOMİTESİ
Ümit Kum- UKM Harita Müh.
Hicran Bozkurt-YAB Mühendislik
Kübra Öter-Net Bir Mimarlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.