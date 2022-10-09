09 Eki 2022 - 09:43- Siyaset G: 09 Eki 2022 - 09:45

Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddeden AKP'li Katırcıoğlu'ndan açıklama

Gebze'de gerçekleşen bir programa katılan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, geçtiğimiz aylarda şehit yakınlarına küfreden İyi Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddederek tepki gösterdi. Olaya ilişkin açıklama yapan Katırcıoğlu, "Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz" dedi.
Türkkan’la aynı fotoğraf karesine girmeyi reddeden AKP'li Katırcıoğlu'ndan açıklama mask

Gebze'de Marmara Kars Ardahan Iğdır Sanayici ve İş Adamları Derneği (KAISİAD) tarafından kahvaltı programı düzenlendi. Programa katılan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu etkinlik sonunda toplu fotoğraf çekimi sırasında geçtiğimiz aylarda şehit yakınlarına küfreden İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’la aynı kareye girmeyi reddederek kendisine tepki gösterdi.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, “Şehit yakınına küfür ettiği için özellikle aynı kareye girmedim. Bu Anadolu toprağını bize vatan yapan her bir şehidimiz bizim önemli değerimizdir. Şehitlerin ailesi bize emanettir. Şehitlerimiz bizim kutup yıldızımızdır. Onlara gelecek her olumsuz söze, hakarete ve özellikle küfre karşıyız. Bununla ilgili duruşumuz ve tavrımız nettir. STK ortamı olması sebebiyle orada kavga ortamı oluşsun istemediğim için konuşmak istemedim. Çok ağır şeyler söyleyebilirdim ama bizim siyasi terbiyemiz izin vermedi. Aynı duyarlılığı tüm vatandaşlarımızdan bekliyoruz” dedi.
# İyi Parti, kavga

09 Eki 2022 - 09:43 - Siyaset

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Yorumlar

(3)
03

İzmitli - Şehitlik mertebesine ulaşan askerleri katlettiren apo itinin mektubu okunurken nerdeydin

Yanıtla . 2Beğen . 0Beğenme 09 Ekim 11:04
02

Kullar Ali - Aynı hassasiyeti 'bir kereden bir şey olmaz' diyene de gösterse !!!

Yanıtla . 3Beğen . 0Beğenme 09 Ekim 10:54
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Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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