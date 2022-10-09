09 Eki 2022 - 09:45- Spor G: 09 Eki 2022 - 09:46

İzmitli periler doludizgin

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 3’üncü haftasında sahasında güçlü rakibi Botaş Gelişim’i 81-70’lik skorla mağlup etti. İzmitli periler bu galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaparak 3’te 3 yaptı 
İzmitli periler doludizgin mask

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ne şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 3’üncü hafta mücadelesinde güçlü rakibi Botaş Gelişim’i ağırladı. Müsabaka Atatürk Spor Salon’unda saat 16.00’da başlayan müsabaka adeta nefesleri kesti.  

BAŞKAN HÜRRİYET DE TAKİP ETTİ

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet müsabakayı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ile birlikte takip etti.  

İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTIK 

Müsabakaya iyi başlayan ekibimiz kısa sürede oyun üstünlüğünü eline alarak, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyunundan ödün vermeyen periler ilk yarıyı 38-33 önde kapattı. 

ON SAYI GERİDEN GELDİK

Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü rakibine veren ve 10 sayı geriye düşen İzmitli periler, son çeyreğe girerken rakibiyle arasındaki skor farkını 4’e indirmeyi başararak son çeyreğe 50-54 geride girdi. 

YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR

Dördüncü çeyrekte kıran kırana geçen mücadelede İzmitli periler, son dakikalarda ortaya koyduğu başarılı savunmayla maçı 81-70 kazanmayı bildi.  Yenilmezlik serisini 3’e çıkartan temsilcimiz, dördüncü haftada ise 15 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Karabulut Elazığ Basketbol deplasmanına gidecek. 

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09 Eki 2022 - 09:45 - Spor

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