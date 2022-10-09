İzmitli periler doludizgin

Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’ne şampiyonluk hedefiyle başlayan İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, 3’üncü hafta mücadelesinde güçlü rakibi Botaş Gelişim’i ağırladı. Müsabaka Atatürk Spor Salon’unda saat 16.00’da başlayan müsabaka adeta nefesleri kesti.
BAŞKAN HÜRRİYET DE TAKİP ETTİ
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet müsabakayı İzmit Belediyesi Başkan Yardımcısı Yaşar Kardaş, İzmit Belediyesi Basın Danışmanı Cem Şakoğlu, İYİ Parti İl Başkan Yardımcısı Kaan Dilmen ve İzmit Belediyesi Muhtar Hizmet Masası Koordinatörü Turgay Oruç ile birlikte takip etti.
İLK ÇEYREĞİ ÖNDE KAPATTIK
Müsabakaya iyi başlayan ekibimiz kısa sürede oyun üstünlüğünü eline alarak, ilk çeyreği 24-19 önde tamamladı. İkinci çeyrekte de etkili oyunundan ödün vermeyen periler ilk yarıyı 38-33 önde kapattı.
ON SAYI GERİDEN GELDİK
Üçüncü çeyrekte oyun üstünlüğünü rakibine veren ve 10 sayı geriye düşen İzmitli periler, son çeyreğe girerken rakibiyle arasındaki skor farkını 4’e indirmeyi başararak son çeyreğe 50-54 geride girdi.
YENİLMEZLİK SERİSİ SÜRÜYOR
Dördüncü çeyrekte kıran kırana geçen mücadelede İzmitli periler, son dakikalarda ortaya koyduğu başarılı savunmayla maçı 81-70 kazanmayı bildi. Yenilmezlik serisini 3’e çıkartan temsilcimiz, dördüncü haftada ise 15 Ekim Cumartesi günü saat 16.00’da Karabulut Elazığ Basketbol deplasmanına gidecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.