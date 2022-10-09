09 Eki 2022 - 09:45- Spor

İzmitli periler doludizgin

İzmit Belediyespor Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol 1. Ligi’nin 3’üncü haftasında sahasında güçlü rakibi Botaş Gelişim’i 81-70’lik skorla mağlup etti. İzmitli periler bu galibiyetle lige iyi bir başlangıç yaparak 3’te 3 yaptı