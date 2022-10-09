09 Eki 2022 - 09:47- Gündem G: 09 Eki 2022 - 09:48

Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar İzmit’ten canlı yayınlanacak  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar adlı TV programına katılacak
Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar İzmit’ten canlı yayınlanacak   mask

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın saat 10.00 Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Teras Alanında gerçekleştirilecek canlı yayında konuşmacı olacak. Başkan Hürriyet Halk TV’de yayınlanacak Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında milyonlara çalışmalarını anlatacak.  Programda efsane müzik grubu Moğollar da yer alacak. 

ÖNEMLİ İSİMLER DE ANILACAK

Programda Halide Edip Adıvar’dan Türkiye’de halkın doğrudan seçimle başkanlık görevine getirdiği ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’a, klarnetin dev ismi Mustafa Kandıralı’ya kadar birçok değerli isim anılacak. Yayında ayrıca Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu da gösteri gerçekleştirecek.
# türkiye, Kadın, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet

09 Eki 2022 - 09:47 - Gündem

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Temizlik malzemesi satın alınacak mask
Temizlik malzemesi satın alınacak
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak mask
Adalet Bakanlığı 1.500 Hakim ve Savcı Adayı Alacak
Didim'de 491 odalı otel satışa çıkarıldı mask
Didim'de 491 odalı otel satışa çıkarıldı
İzmit Belediyesinden gençlerin yurt dışı tecrübesi edinebilmesi için önemli protokol! mask
İzmit Belediyesinden gençlerin yurt dışı tecrübesi edinebilmesi için önemli protokol!
Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar İzmit’ten canlı yayınlanacak   mask
Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar İzmit’ten canlı yayınlanacak  
KBFT, köy çocuklarına ulaşıyor mask
KBFT, köy çocuklarına ulaşıyor
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL