Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar İzmit’ten canlı yayınlanacak  

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet yarın saat 10.00 Kocaeli Yüksek Öğrenim Derneği (KYÖD) Teras Alanında gerçekleştirilecek canlı yayında konuşmacı olacak. Başkan Hürriyet Halk TV’de yayınlanacak Serhan Asker ile Görkemli Hatıralar programında milyonlara çalışmalarını anlatacak. Programda efsane müzik grubu Moğollar da yer alacak.
ÖNEMLİ İSİMLER DE ANILACAK
Programda Halide Edip Adıvar’dan Türkiye’de halkın doğrudan seçimle başkanlık görevine getirdiği ilk kadın Belediye Başkanı Leyla Atakan’a, klarnetin dev ismi Mustafa Kandıralı’ya kadar birçok değerli isim anılacak. Yayında ayrıca Sahne İzmit Halk Dansları Topluluğu da gösteri gerçekleştirecek.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.