Maşukiyespor çok FARKLI! “5-0”

1. Amatör Lig C Grubu’nda şampiyonluk mücadelesi veren Maşukiyespor ikinci maçında Körfez Esenspor ile karşılaştı. Mücadeleyi Kerem Dizdaroğlu (2), Mehmet Bozdağ, Eren Mut ve Can Gürcü’nün golleri ile 5-0 kazanan sarı kırmızılılar yeni sezonda galibiyet tanıştı. Bu maçın 22. dakikasında Maşukiyespor’dan Ahmet Aliş hakeme tepkisinden ötürü direkt kırmızı kart gördü. Maşukiye ekibi çok uzun süre eksik oynadığı maçı farklı kazanarak rakiplerine ciddi bir mesaj verdi.