09 Eki 2022 - 09:52- Spor G: 09 Eki 2022 - 09:54

Bağdatspor uzatmada galip geldi! “1-2”

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Bağdatspor uzatmada galip geldi! “1-2” mask
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Süper Amatör Lig A Grubu’nda Bağdatspor ile Bekirderespor, Paşa Derbisi’ne yakışır bir maç yaptılar. Nefes kesen ve centilmence geçen mücadeleyi Bağdatspor uzatma anlarında Bedirhan ile bulduğu golle 2-1 kazandı ve 3 maç sonunda puanını 7’ye çıkardı. Cephanelik Stadı’ndaki maçın gollerini Bağdat adına 31’de Engin, 90+5’te Bedirhan, Bekirdere’nin golünü ise 50’de Selim attı.

90 DAKİKA MÜTHİŞ MÜCADELE

Engin rakibini çalımladı ve ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda 5 maçın 50. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Selim kafa vuruşu ile topu kaleci İsmail Talha’nın solundan ağlara gönderdi. Yüksek tempoda oynanan maçın 90+5. dakikasında Bağdatspor’un golü geldi. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa Bedirhan kafa vuruşu ile filelere göndere gönderdi ve takımına 3 puan kazandırdı.

BEKİRDERESPOR: 1

BAĞDATSPOR: 2

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Erdi Çetin***, Oğuzhan Şimşek***, Kadir Açık***

BEKİRDERESPOR: Aziz**, Burak Özcan**, Elber Öztürk***, Doğancan**, Ahmet Enes** (Dk. 85 Bahadır?), Ahmet Yıldız**, Cem**, Kerem**, Yunus**, Fuat*** (Dk. 70 Emre*), Selim** (Dk. 73 Mert Alkan*)

BAĞDATSPOR:  İsmail Talha***, Mehmet***, Celal***, Kerem***, Kubilay***, Emre Önen** (Dk. 77 Hakan Yaşar*) Engin***, Melih Ahmet** (Mehmet Ali*), İlker***, Bedirhan***, Beratcan** (Dk. 65 Berat Demir*)

GOLLER: Dk. 50: Selim Kocaman (Bekirdere), Dk. 31 Engin Çakıroğlu, Dk. 90 Bedirhan Özkanlı

 

# Amatör

09 Eki 2022 - 09:52 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

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