Bağdatspor uzatmada galip geldi! “1-2”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda Bağdatspor ile Bekirderespor, Paşa Derbisi’ne yakışır bir maç yaptılar. Nefes kesen ve centilmence geçen mücadeleyi Bağdatspor uzatma anlarında Bedirhan ile bulduğu golle 2-1 kazandı ve 3 maç sonunda puanını 7’ye çıkardı. Cephanelik Stadı’ndaki maçın gollerini Bağdat adına 31’de Engin, 90+5’te Bedirhan, Bekirdere’nin golünü ise 50’de Selim attı.
90 DAKİKA MÜTHİŞ MÜCADELE
Engin rakibini çalımladı ve ceza sahası dışından çektiği şutla topu ağlara gönderdi ve takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol olmadı. İkinci yarıda 5 maçın 50. dakikasında ceza sahasına yapılan ortada Selim kafa vuruşu ile topu kaleci İsmail Talha’nın solundan ağlara gönderdi. Yüksek tempoda oynanan maçın 90+5. dakikasında Bağdatspor’un golü geldi. Kullanılan köşe vuruşunda ceza sahası dışına açılan topa Bedirhan kafa vuruşu ile filelere göndere gönderdi ve takımına 3 puan kazandırdı.
BEKİRDERESPOR: 1
BAĞDATSPOR: 2
STAT: Cephanelik
HAKEMLER: Erdi Çetin***, Oğuzhan Şimşek***, Kadir Açık***
BEKİRDERESPOR: Aziz**, Burak Özcan**, Elber Öztürk***, Doğancan**, Ahmet Enes** (Dk. 85 Bahadır?), Ahmet Yıldız**, Cem**, Kerem**, Yunus**, Fuat*** (Dk. 70 Emre*), Selim** (Dk. 73 Mert Alkan*)
BAĞDATSPOR: İsmail Talha***, Mehmet***, Celal***, Kerem***, Kubilay***, Emre Önen** (Dk. 77 Hakan Yaşar*) Engin***, Melih Ahmet** (Mehmet Ali*), İlker***, Bedirhan***, Beratcan** (Dk. 65 Berat Demir*)
GOLLER: Dk. 50: Selim Kocaman (Bekirdere), Dk. 31 Engin Çakıroğlu, Dk. 90 Bedirhan Özkanlı
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.