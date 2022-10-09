09 Eki 2022 - 09:53- Spor G: 09 Eki 2022 - 09:55

Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1”

Ali KÖKSAL
Ali KÖKSAL Tüm Haberleri
Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1” mask
Haber albümü için resme tıklayın

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın son mücadelesi Alikahyaspor ile Seka Doğan arasındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren ve Cephanelik Stadı’nda oynanan mücadeleyi Seka Doğan, Uğur Gegin’in 65. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puan aldı.

HAFTA ARASI MESAİSİ

Alikahyaspor’un maçın genelinde daha etkili olduğu mücadelede Uğur’un kafa golü Seka Doğan’a galibiyet getirdi. Uğur Gegin geçtiğimiz sezon oynanan Çerkeşli finalinde attığı 2 golle Seka Doğan’ı Süper Amatör Lig’e taşımıştı. Seka Doğan bu galibiyetle ilk puanlarını elde ederken Alikahya ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

ÇAYIROVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

3. haftada Çayırovaspor deplasmanda Sırrıpaşa’yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Dilovası Belediyespor zorlu Karamürsel deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Arslanbey Organize ikinci yarıdaki etkili oyunu ile Çınarlıspor’u 3-1 ile geçti. Beylikbağı sahasında Başiskele Damlar’ı 3-0 mağlup etmesini bildi. Paşa derbisinde kazanan 2-1’lik skorla Bağdatspor oldu. A Grubu’nda 4. hafta maçları 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

ALİKAHYASPOR: 0

SEKA DOĞAN: 1

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör***, Volkan Dikmen***, Barış Güneş***, 

ALİKAHYASPOR: Enes**, Enes Can Ahmetoğlu**, Emre Can**, Samet**, Gürkan**, Ahmet**, Serhat** (Dk. 62 Salim*), Berkan**, Gökdeniz**, Mustafa**, Tevrat***

SEKA DOĞAN: Hasan Sezai***, Samet* (Dk. 34 Emirhan**) Abdullah***, Uğur Gegin****, Orhan***, Hüseyin** (Dk. 57 Buray*) Emre Özmen***, Furkan***, Ahmet Furkan Güler** (Doğukan*), Çağatay*** (Dk. 82 Abdülkadir*), Onurhan***

GOL: Dk. 65 Uğur Gegin (Seka Doğan)

 

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

 S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.

Çayırovaspor
3
3
0
0
7
2
9
2.

Bağdatspor
3
2
1
0
5
3
7
3.

Köseköy Ateş
2
2
0
0
8
2
6
4.

Arslanbey Org.
3
2
0
1
7
3
6
5.

Dilovası Bel.
2
2
0
0
5
1
6
6.

Karamürselspor
3
2
0
1
2
3
6
7.

 Beylikbağıspor
3
1
2
0
6
3
5
8.

Bekirderespor
3
1
0
2
3
4
3
9.

Seka Doğan
3
1
0
2
2
5
3
10.

Çınarlıspor
3
0
1
2
3
6
1
11.

Sırrıpaşa FK
2
0
0
2
2
7
0
12.

Başiskele Damlar
3
0
0
3
1
6
0
13.

Alikahya Bel.
3
0
0
3
2
8
0
 

3. HAFTANIN SKORLARI

Karamürselspor
0 - 3
Dilovası Bel.
Sırrıpaşa
0 - 2
Çayırovaspor
Arslanbey Organize
3 - 1
Çınarlıspor
Bekirderespor
1 - 2
Bağdatspor
 Beylikbağıspor
3 - 0
Başiskele Damla
Alikahya Bel.
0 - 1
Seka Doğan
 

12 ARALIK ÇARŞAMBA

19:00
Cephanelik
Bağdatspor
Alikahya Bel.
19:00
Derince
Çınarlıspor
Bekirdere
19:00
Dilovası Stadı
Dilovası Bel.
Beylikbağı
19:15
Kuştepe Stadı
Çayırovaspor
Köseköy Ateş
19:15
Kavaklı Stadı
Seka Doğan
Sırrıpaşa
19:15
Arslan Kulaksız
Başiskele Damlar
Arslanbey Organize
 

 

# Dilovası, Amatör

09 Eki 2022 - 09:53 - Spor

Muhabir  Ali Köksal

Son bir ayda kocaeligazetesi.com.tr sitesinde 2.044.805 gösterim gerçekleşti.

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Günlük 0 TL'den başlayan fiyatlarla ilanınızı oluşturun yayınlayın
Arslanbey Organize’den önemli galibiyet “3-1” mask
Arslanbey Organize’den önemli galibiyet “3-1”
Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1” mask
Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1”
Bağdatspor uzatmada galip geldi! “1-2” mask
Bağdatspor uzatmada galip geldi! “1-2”
Maşukiyespor çok FARKLI! “5-0” mask
Maşukiyespor çok FARKLI! “5-0”
İzmitli periler doludizgin mask
İzmitli periler doludizgin
Seri sürsün çocuklar! mask
Seri sürsün çocuklar!
Anket TOKİ'nin Sosyal Konut Projesi'ne başvuracak mısınız?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL