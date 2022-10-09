Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın son mücadelesi Alikahyaspor ile Seka Doğan arasındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren ve Cephanelik Stadı’nda oynanan mücadeleyi Seka Doğan, Uğur Gegin’in 65. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puan aldı.
HAFTA ARASI MESAİSİ
Alikahyaspor’un maçın genelinde daha etkili olduğu mücadelede Uğur’un kafa golü Seka Doğan’a galibiyet getirdi. Uğur Gegin geçtiğimiz sezon oynanan Çerkeşli finalinde attığı 2 golle Seka Doğan’ı Süper Amatör Lig’e taşımıştı. Seka Doğan bu galibiyetle ilk puanlarını elde ederken Alikahya ekibi ise henüz puanla tanışamadı.
ÇAYIROVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ
3. haftada Çayırovaspor deplasmanda Sırrıpaşa’yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Dilovası Belediyespor zorlu Karamürsel deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Arslanbey Organize ikinci yarıdaki etkili oyunu ile Çınarlıspor’u 3-1 ile geçti. Beylikbağı sahasında Başiskele Damlar’ı 3-0 mağlup etmesini bildi. Paşa derbisinde kazanan 2-1’lik skorla Bağdatspor oldu. A Grubu’nda 4. hafta maçları 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak.
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU
ALİKAHYASPOR: 0
SEKA DOĞAN: 1
STAT: Cephanelik
HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör***, Volkan Dikmen***, Barış Güneş***,
ALİKAHYASPOR: Enes**, Enes Can Ahmetoğlu**, Emre Can**, Samet**, Gürkan**, Ahmet**, Serhat** (Dk. 62 Salim*), Berkan**, Gökdeniz**, Mustafa**, Tevrat***
SEKA DOĞAN: Hasan Sezai***, Samet* (Dk. 34 Emirhan**) Abdullah***, Uğur Gegin****, Orhan***, Hüseyin** (Dk. 57 Buray*) Emre Özmen***, Furkan***, Ahmet Furkan Güler** (Doğukan*), Çağatay*** (Dk. 82 Abdülkadir*), Onurhan***
GOL: Dk. 65 Uğur Gegin (Seka Doğan)
SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU
S
TAKIMLAR
O
G
B
M
A
Y
P
1.
Çayırovaspor
3
3
0
0
7
2
9
2.
Bağdatspor
3
2
1
0
5
3
7
3.
Köseköy Ateş
2
2
0
0
8
2
6
4.
Arslanbey Org.
3
2
0
1
7
3
6
5.
Dilovası Bel.
2
2
0
0
5
1
6
6.
Karamürselspor
3
2
0
1
2
3
6
7.
Beylikbağıspor
3
1
2
0
6
3
5
8.
Bekirderespor
3
1
0
2
3
4
3
9.
Seka Doğan
3
1
0
2
2
5
3
10.
Çınarlıspor
3
0
1
2
3
6
1
11.
Sırrıpaşa FK
2
0
0
2
2
7
0
12.
Başiskele Damlar
3
0
0
3
1
6
0
13.
Alikahya Bel.
3
0
0
3
2
8
0
3. HAFTANIN SKORLARI
Karamürselspor
0 - 3
Dilovası Bel.
Sırrıpaşa
0 - 2
Çayırovaspor
Arslanbey Organize
3 - 1
Çınarlıspor
Bekirderespor
1 - 2
Bağdatspor
Beylikbağıspor
3 - 0
Başiskele Damla
Alikahya Bel.
0 - 1
Seka Doğan
12 ARALIK ÇARŞAMBA
19:00
Cephanelik
Bağdatspor
Alikahya Bel.
19:00
Derince
Çınarlıspor
Bekirdere
19:00
Dilovası Stadı
Dilovası Bel.
Beylikbağı
19:15
Kuştepe Stadı
Çayırovaspor
Köseköy Ateş
19:15
Kavaklı Stadı
Seka Doğan
Sırrıpaşa
19:15
Arslan Kulaksız
Başiskele Damlar
Arslanbey Organize
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.