Seka Doğan’dan altın galibiyet! “0-1”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın son mücadelesi Alikahyaspor ile Seka Doğan arasındaydı. Alt sıraları yakından ilgilendiren ve Cephanelik Stadı’nda oynanan mücadeleyi Seka Doğan, Uğur Gegin’in 65. dakikadaki golü ile 1-0 kazandı ve altın değerinde 3 puan aldı.

HAFTA ARASI MESAİSİ

Alikahyaspor’un maçın genelinde daha etkili olduğu mücadelede Uğur’un kafa golü Seka Doğan’a galibiyet getirdi. Uğur Gegin geçtiğimiz sezon oynanan Çerkeşli finalinde attığı 2 golle Seka Doğan’ı Süper Amatör Lig’e taşımıştı. Seka Doğan bu galibiyetle ilk puanlarını elde ederken Alikahya ekibi ise henüz puanla tanışamadı.

ÇAYIROVA LİDERLİĞİNİ SÜRDÜRDÜ

3. haftada Çayırovaspor deplasmanda Sırrıpaşa’yı 2-0 mağlup etti ve liderliğini sürdürdü. Dilovası Belediyespor zorlu Karamürsel deplasmanından 3-0’lık galibiyetle döndü. Arslanbey Organize ikinci yarıdaki etkili oyunu ile Çınarlıspor’u 3-1 ile geçti. Beylikbağı sahasında Başiskele Damlar’ı 3-0 mağlup etmesini bildi. Paşa derbisinde kazanan 2-1’lik skorla Bağdatspor oldu. A Grubu’nda 4. hafta maçları 12 Ekim Çarşamba günü oynanacak.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU

ALİKAHYASPOR: 0

SEKA DOĞAN: 1

STAT: Cephanelik

HAKEMLER: Göksu Furkan Güngör***, Volkan Dikmen***, Barış Güneş***,

ALİKAHYASPOR: Enes**, Enes Can Ahmetoğlu**, Emre Can**, Samet**, Gürkan**, Ahmet**, Serhat** (Dk. 62 Salim*), Berkan**, Gökdeniz**, Mustafa**, Tevrat***

SEKA DOĞAN: Hasan Sezai***, Samet* (Dk. 34 Emirhan**) Abdullah***, Uğur Gegin****, Orhan***, Hüseyin** (Dk. 57 Buray*) Emre Özmen***, Furkan***, Ahmet Furkan Güler** (Doğukan*), Çağatay*** (Dk. 82 Abdülkadir*), Onurhan***

GOL: Dk. 65 Uğur Gegin (Seka Doğan)

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU PUAN DURUMU

S

TAKIMLAR

O

G

B

M

A

Y

P

1.

Çayırovaspor

3

3

0

0

7

2

9

2.

Bağdatspor

3

2

1

0

5

3

7

3.

Köseköy Ateş

2

2

0

0

8

2

6

4.

Arslanbey Org.

3

2

0

1

7

3

6

5.

Dilovası Bel.

2

2

0

0

5

1

6

6.

Karamürselspor

3

2

0

1

2

3

6

7.

Beylikbağıspor

3

1

2

0

6

3

5

8.

Bekirderespor

3

1

0

2

3

4

3

9.

Seka Doğan

3

1

0

2

2

5

3

10.

Çınarlıspor

3

0

1

2

3

6

1

11.

Sırrıpaşa FK

2

0

0

2

2

7

0

12.

Başiskele Damlar

3

0

0

3

1

6

0

13.

Alikahya Bel.

3

0

0

3

2

8

0



3. HAFTANIN SKORLARI

Karamürselspor

0 - 3

Dilovası Bel.

Sırrıpaşa

0 - 2

Çayırovaspor

Arslanbey Organize

3 - 1

Çınarlıspor

Bekirderespor

1 - 2

Bağdatspor

Beylikbağıspor

3 - 0

Başiskele Damla

Alikahya Bel.

0 - 1

Seka Doğan



12 ARALIK ÇARŞAMBA

19:00

Cephanelik

Bağdatspor

Alikahya Bel.

19:00

Derince

Çınarlıspor

Bekirdere

19:00

Dilovası Stadı

Dilovası Bel.

Beylikbağı

19:15

Kuştepe Stadı

Çayırovaspor

Köseköy Ateş

19:15

Kavaklı Stadı

Seka Doğan

Sırrıpaşa

19:15

Arslan Kulaksız

Başiskele Damlar

Arslanbey Organize

