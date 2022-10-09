Arslanbey Organize’den önemli galibiyet “3-1”

Süper Amatör Lig A Grubu’nda haftanın en önemli maçlarından birisi Arslanbey Stadı’ndaydı. Şampiyonluk mücadelesi veren Arslanbey Organize ile her rakibe diş gösteren, grubun en tempolu takımlarından Çınarlıspor arasındaki mücadelede 4 gol ve bol bol kaçan pozisyon vardı. İlk yarısı 1-1 sona eren maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle Çınarlıspor’u 3-1 mağlup eden Gökhan Top’un talebeleri Arslanbey Organize üçüncü maç sonunda puanını 6’ya çıkardı.

NELER KAÇTI NELER

Arslanbey Organize’de galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Hasan Sukuşu, 70. dakikada Eray Gençbay ve 86. dakikada da Salih attı. Çınarlı’da Ahmet Berke’nin golü 1 puan için yeterli olmadı. Özellikle ilk yarıda kaçırdığı gollerle adeta saç baş yolduran, Eren Demiray’ın sakatlanması ile ikinci yarıda zorunlu sistem değişikliğine giden Çınarlıspor ise yaklaştığı puanı avuçlarının içinden kaçırdı.

AHMET BERKE’YE HASAN KARŞILIK VERDİ

Bu maçta öne çıkan konuların başında iki takımın da kaçırdığı gollerdi. İlk yarının skoru normal şartlarda 5-3 Çınarlı’nın üstünlüğü ile bitmesi gerekirken 1-1 sona erdi. Özellikle savunma arkasına atılan toplarla Arslanbey kalesini yoklayan Çınarlı’da Eren Demiray’ın karşı karşıya kaldığı pozisyonda sakatlanması Oğuzhan Nalbant’ın planlarını bozdu. Çınarlı’da Ahmet Berke’in nefis aşırtma golüne Arslanbey’de Hasan Sukuşu kafa golü ile karşılık verdi ve ilk 45 dakika 1-1 sona erdi.

2003’LÜ EREN GENÇBAY MAÇA DAMGA VURDU!

İkinci yarıda ise sahada çok daha dirençli ve dominant bir Arslanbey Organize vardı. Samet Kalkan’ın saha içi liderliği ve ikinci yarıda oyuna giren Birkan Akdereli’nin takıma direnç katması dikkatlerden kaçmadı. Arslanbey ekibinin perde arkasındaki kahramanıysa Eren Gençbay’dı. Sahanın yıldızı Samet Kalkan’ın ortasında topu ağlara gönderen 2003’lü Karamürselli santrfor, Salih’e de golü attıran isimdi. Öte yandan Arslanbey de ikinci yarıda çok önemli fırsatları harcadı.

İKİ TAKIMDA DA KALİTELİ AYAKLAR VARDI

Maç boyunca yağan yağmur altında oynanan maçta Arslanbey tarafının iki özel futbolcusu, Kocaelispor’un eski futbolcuları Onur Türk ve Samet Katanalp’in toparlanma evresinde oldukları, tempolarını bulduklarında Kartepe temsilcisinin çok daha sağlam bir takım olacağı görüldü. Çınarlı tarafında ilk yarıda muazzam bir oyun ortaya koyan Eşref ikinci yarıda vites düşürünce Arslanbey kalesindeki tehdit azaldı. Merkezdeki Okan ve Süleyman, savunmadaki Kerim ve Serkan gibi kaliteli ayaklar da takıma puan kazandıramadı.

ÇINARLI ÇOK GOL KAÇIRIYOR

Genel olarak kulübede sakin bir görüntü veren Arslanbey ekibinin “Kupa Beyi” olarak bilinen teknik adamı Gökhan Top hayli heyecanlı bir maç geçirdi. Çınarlı’da genç antrenör Oğuzhan Nalbant ise ilk yarıda Arslanbey’in yumuşak karnını iyi buldu, kanat organizasyonları ve hızlı çıkışlarla pozisyonlar buldu. Ancak Çayırova Menderes maçında olduğu gibi Arslanbey Organize maçında kaçan goller yeşil beyazlıları sarstı. Zevkli, kaliteli ve heyecan içinde geçen maçı kazanan Arslanbey Organize, çarşamba günkü Başiskele Damlar maçı öncesi moral ve özgüven kazandı.

SÜPER AMATÖR LİG A GRUBU MAÇI

ARSLANBEY ORGANİZE:3

ÇINARLISPOR: 1

STAT: Arslanbey

HAKEMLER

ARSLANBEY ORGANİZE: Berk***, Emirhan***, Erkan** (Dk. 46 Birkan***) Hasan***, Ertuğrul***, Onur**** (Dk. 86 Salih**), Onur Türk***, Samet Katanalp***, Fatih***, Samet Kalkan****, Eray Gençbay**** (Dk. 86 Sezgin*)

ÇINARLISPOR: Nuh**, Talha** (Dk. 68 Utku*), Mustafa**, Kerim**, Serkan**, Süleyman**, Okan**, Eşref***, Berke***, Özgür**, Eren** (Dk. 46 Ömer*)

GOLLER: Dk. 30 Ahmet Berke (Çınarlı), Dk. 35 Hasan, Dk. 70 Eray, Dk. 87 Salih (Arslanbey)