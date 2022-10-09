Kandıra'da tekne alabora oldu: 2 kişiden 1'i kurtarıldı, diğeri aranıyor

İddiaya göre, Mesut K. ile İsmail B, palamut avlamak için Bağırganlı mevkisinde tekneyle denize açıldı. Henüz bilinmeyen nedenle su alarak alabora olan tekneden suya düşen Mesut K. balıkçılar tarafından kurtarıldı, İsmail B. ise kayboldu. Balıkçıların ihbarıyla bölgeye sağlık, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kandıra Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Mesut K'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, İsmail B'nin kaybolduğu bölgede arama çalışması başlattı. Sahilde gözyaşı döken İsmail B'nin yakınlarının bekleyişi sürüyor.
Akrabalardan Sebahattin B, amcasının oğlu İsmail B. ile Mesut K'nin palamut avına çıktıklarını belirterek, ağları çektikten sonra limana gelirken teknenin alabora olduğunu söyledi. Mesut K'nin kurtulduğunu ancak amca oğlunun suda kaybolduğunu aktaran Sebahattin B, arama çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.