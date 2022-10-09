09 Eki 2022 - 11:14- Gündem G: 09 Eki 2022 - 11:16

Yuvacık Fatih Vadisi için çalışmalar başladı

31 dönümlük alanda inşa edilecek Yuvacık Fatih Vadisi projesinde çalışmalara başlandı.
Yuvacık Fatih Vadisi için çalışmalar başladı mask

Kocaeli  Büyükşehir Belediyesi, 31 dönümlük bir dönümlük parkı kente kazandırmaya hazırlanıyor. Kocaeli’nin en güzel seyir teraslarından Yuvacık’ta başlayan Vadi Projesi’nin, kent sakinlerinin gözde mekanlarından biri olması bekleniyor. 31 bin 404 metrekarelik alanda inşa edilen Fatih Vadisi’nin proje çerçevesinde sokak fitness alanı, basketbol sahası, 3 spor alanı ve futbol sahası sporseverlere hizmet verecek. Giriş meydanına sahip Fatih Vadisi’nde çocuk oyun alanları, macera oyun alanı, ipli tırmanma alanı ve piknik alanı ailelerin çocuklarıyla hoşça vakit geçirebilecekleri mekanlar olacak. Yine proje çerçevesinde yapılacak olan meyve bahçesi ve yürüyüş yolu, kent sakinlerinin huzurla vakit geçirebilecekleri alanlar olacak. Diğer yandan vatandaşların araçlarını rahat park edebilmeleri için otopark inşa edilecek. Proje çerçevesinde şu ana kadar alan tesviyesi çalışmaları yapıldı.
# Futbol, Büyükşehir Belediyesi

09 Eki 2022 - 11:14 - Gündem

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